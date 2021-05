Les Féminines du PSG sont à deux matches d’une première historique. En tête de la D1 Arkema avec un point d’avance sur Lyon, les Parisiennes pourraient s’offrir un premier titre de championne de France et mettre fin à 14 ans de règne sans partage des Lyonnaises. Pour cela, les joueuses d’Olivier Echaouafni devront prendre au minimum quatre points lors de ses deux derniers matches (Lyon dimanche puis le 4 juin contre Dijon). C’est le sujet de la chronique de Stéphane Bitton.

“Au PSG, il y a les garçons mais il y a aussi les filles et les filles du PSG ne sont pas loin de faire mieux que les garçons. Elles sont, à deux matches de la fin de la saison, en position de devenir championne de France pour la première fois de leur histoire et pas face à n’importe qui, face aux ogresses de Lyon. Lyon qui reste sur 14 titres consécutifs, c’est un exploit extraordinaire, salue le journaliste sur France Bleu Paris. Ce dimanche à 21 heures, les deux équipes s’affrontent. Il faut rappeler que c’est un match en retard de la 16e journée qui devait se jouer il y a quelques semaines, mais il avait été reporté en raison de plusieurs cas de Covid dans le groupe parisien. En cas de victoire ou de match nul, l’affaire pourrait être pliée dès ce week-end pour le PSG. Il restera derrière un seul match et ce serait un véritable exploit pour les filles entraînées par Olivier Echouafni. Les Parisiennes sont très près d’un exploit retentissant.“

Stéphane Bitton qui s’est ensuite penché sur la victoire parisienne en Ligue des Champions face à Lyon. “Le choc psychologique a eu lieu il y a quelques semaines et c’était en Ligue des Champions. Là aussi, exploit énorme puisque Lyon restait sur cinq victoires consécutives. Les filles du PSG s’étaient inclinées à domicile et s’étaient imposées à Lyon au match retour et s’étaient qualifiées. C’est exactement ce qu’on leur demande de faire dimanche soir […]ce qui ferait extrêmement plaisir aux supporters.“