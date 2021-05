Le PSG réfléchit à l’organisation d’un stage en Europe en juillet (L’E)

Après une fin de saison intense, les joueurs du PSG – qui ne seront pas concernés par les compétitions internationales – reprendront le chemin de l’entraînement le 5 juillet prochain afin de préparer le prochain exercice 2021-2022. Et comme le rapporte lequipe.fr, le club de la capitale réfléchit à l’organisation d’un stage en Europe pendant le mois de juillet. “Mauricio Pochettino, son staff et Leonardo planchent sur le programme estival de l’équipe. Ils réfléchissent à organiser un stage de plusieurs jours (entre une et deux semaines) en Europe, tout en tenant compte des contraintes sanitaires en raison de la pandémie de Covid-19.” Un stage qui devrait avoir lieu pendant la deuxième quinzaine de juillet, soit avant le match du Trophée des Champions face au LOSC (1er août). Le quotidien sportif indique également que le club de la capitale pourrait disputer quatre matches amicaux pendant ce mois de juillet. “Là aussi, les réflexions avancent et les dates et adversaires se dessinent.”