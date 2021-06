Di Marzio : “Pour Hakimi, il faut plus regarder à Chelsea qu’au PSG”

On le sait, le mercato estival du PSG s’annonce intense, à la hauteur des ambitions du club et de son actionnaire. Et il commence fort. Libres contractuellement le milieu de terrain Georginio Wijnaldum (30 ans) et le portier Gigio Donnarumma (22 ans) doivent signer prochainement. Pour le joueur de couloir droit Achraf Hakimi (22 ans), l’opération pourrait se faire d’ici le 30 juin, date à laquelle l’Inter Milan doit avoir renfloué ses caisses. Mais il y aurait de la concurrence.

Le journaliste spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio, a abordé ainsi le sujet dans l’émission de Sky Sport appelée Calciomercato L’Originale : “L’Inter veut 80 millions d’euros pour se priver d’Hakimi, sinon il n’y a pas d’accord. Les offres ont atteint 60M€ pour le moment. Aujourd’hui il faut faire plus attention à Chelsea qu’au PSG car les Anglais ont beaucoup poussé ces derniers jours et ils offrent aussi 60 millions.” Quant à l’agent d’Achraf Hakimi, Alejandro Camano, il dément toujours tout. “Il n’y a pas de négociation en cours avec le PSG, il n’y a rien pour le moment”, a fait savoir le représentant du joueur à FCInter1908. “Nous n’avons pas d’accord avec le club français pour une signature. Il est bien à l’Inter Milan. Optimiste quant au fait qu’il reste ? C’est un moment difficile pour tout le monde.”