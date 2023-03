Le sélectionneur Didier Deschamps a communiqué la liste des 23 joueurs qui rejoindront Clairefontaine lors de la prochaine trêve internationale. Kylian Mbappe y est le seul représentant du PSG. Plus encore, il est un des Bleus à prétendre au capitanat.

Après les retraites internationales du désormais ex capitaine Hugo Lloris et ex vice-capitaine Raphaël Varane, le sélectionneur des Bleus, en plus du choix des joueurs, aura à choisir son capitaine. En ce sens, c’est lors de la conférence de presse de ce jeudi au siège de la Fédération Française de Football que Didier Deschamps s’est exprimé sur le sujet : « Évidemment, Kylian en fait partie. Mais ça passera par des discussions avec eux, avant que je prenne ma décision […] Forcément, il y a une responsabilité par rapport au fait d’être capitaine, avec des obligations aussi un peu plus importantes. Mais je veux avoir cette discussion en interne avant de prendre cette décision« , sans s’avancer sur les critères qui l’aideront à faire son choix. L’Equipe de France affrontera les Pays-Bas le vendredi 24 mars (20h45) et l’Irlande le lundi 27 mars (20h45). Le choix du capitaine sera fait avant la première rencontre, qui se jouera au Stade de France. Une discussion de laquelle un joueur est d’ores et déjà écarté : « Même s’il a une certaine expérience… On se connaît bien, il a une forme de leadership comme il est, a-t-il jugé. De là à ce qu’il puisse… Je ne sais pas s’il en a réellement envie au fond de lui, de par sa nature notamment. Qu’il reste comme il est depuis un bon moment, surtout. Ce sera déjà très bien« , a répondu Didier Deschamps à un journaliste italien à propos d’Adrien Rabiot.

🇫🇷 I EdF : La liste de Deschamps avec un seul Parisien 🔴🔵



➡️ https://t.co/H2Boh4zmsA pic.twitter.com/UsJYZ4qJp6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 16, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Une autre indication concerne la possibilité de voir le brassard de capitaine passer d’un bras à un autre, d’un match à un autre : « Je préfère avoir un choix bien défini« , assure le sélectionneur des Bleus.