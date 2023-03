Ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Sport 360), le PSG accueille au Parc des Princes le Stade Rennais à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Et Christophe Galtier pourrait faire face à une absence de dernière minute.

Avec une seule compétition à disputer jusqu’à la fin de la saison, le PSG a le temps de se préparer entre chaque rencontre de championnat. Et ce jeudi, le club parisien poursuivait sa préparation en vue de la réception du Stade Rennais dimanche. Déjà privé de Presnel Kimpembe et Neymar Jr jusqu’à la fin de la saison, Christophe Galtier doit également composer avec les incertitudes autours des états physiques de Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et Marquinhos, tous absents de l’entraînement collectif depuis une semaine. Le forfait du capitaine des Rouge & Bleu est même quasi acté face aux Bretons. Mais, le coach parisien a reçu une autre mauvaise nouvelle ce jeudi au Camp des Loges.

Ramos a écourté la séance d’entraînement

En effet, comme le rapporte L’Equipe, le défenseur central, Sergio Ramos, s’est blessé à l’entraînement du jour. « On ne connaît pas encore la nature de cette blessure, ni la gravité. Mais Sergio Ramos n’a pas pu terminer la séance d’entraînement ce jeudi matin », rapporte le quotidien sportif. Lors d’une opposition avec les jeunes, l’Espagnol de bientôt 37 ans (il les fêtera le 30 mars prochain) a stoppé sa séance. De son côté, Warren Zaïre-Emery a terminé l’entraînement du jour en position de défenseur central. Reste désormais à connaître la gravité de sa blessure. Ce vendredi, le point médical du PSG devrait donner plus de détails. L’incertitude autour de Sergio Ramos serait un coup dur pour le PSG, qui dispose seulement de Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu pour sa défense.