Si Ousmane Dembélé est encore tout nouveau dans l’effectif du PSG, les défaillances offensives de l’international français commencent à installer un doute chez les supporters.

Au lendemain d’une victoire importante face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, tout sourit au PSG… ou presque. Alors que chacun commence à trouver sa place et que le collectif se consolide un peu plus chaque match, il y a Ousmane Dembélé, toujours dans l’ombre de lui-même. Transfert majeur du mercato 2023, le français est arrivé aux côtés de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola dans le secteur offensif. Une palette assez large pour laisser le choix à Luis Enrique d’enclencher la carte concurrence à n’importe quel moment. Mais pas question de remettre les plans offensifs en question pour le moment, l’entraîneur espagnol garde son plein de confiance envers Ousmane Dembélé pour le futur proche du PSG. Mais jusqu’où cela va tenir ?

🚨🚨 OFFICIEL : Ousmane Dembélé s’est engagé avec le PSG jusqu’en 2028 ✍️❤️💙 pic.twitter.com/T4opABnYvz — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 12, 2023

Après cinq matchs joués sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’international Français ne fait pas l’unanimité. Pourtant, les supporters étaient prévenus. Ses six saisons au FC Barcelone ont alimenté des débats houleux sur son manque de vision de jeu, sa finition et son irrégularité. Sur 185 rencontres, l’ailier droit a inscrit 40 buts et a distribué 43 passes décisives. Un rendement beaucoup trop faible dans les statistiques, mais aussi dans le jeu du club espagnol. Malgré son aisance technique balle aux pieds, Dembélé n’a pas répondu présent sur l’aspect collectif, et a accumulé les blessures. Le ton est donné, Ousmane Dembélé arrive au PSG avec une abondance d’a priori sur les épaules. Paris a confiance, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les premières minutes parisiennes du français ne vont pas dans le sens de cette conviction.

Des débuts frustrants

Depuis le début de saison, Ousmane Dembélé a déjà joué 261 minutes en 4 rencontres de Ligue 1, dont 3 titularisations. Malgré ce temps de jeu conséquent, qui le place 10e joueur de l’effectif le plus utilisé en championnat cette saison, le français n’a toujours pas été décisif. Pourtant, ce n’est pas les occasions qui manquent. L’international Français s’est procuré 3 grosses occasions (1.32 expected goal), mais n’a pas cadré le moindre tir. Une finition préjudiciable qui installe un doute chez les supporters parisiens. Mais au-delà des statistiques, Ousmane Dembélé possède des qualités indéniables. Le joueur de 26 ans sait manier son ballon, provoquer et dribbler pour créer des occasions. Quelque chose se passe quand la balle lui arrive dessus. La présence de l’ailier droit fait peur à ses adversaires, et se justifie dans sa facilité à porter le ballon vers l’avant. Avec une énorme volonté de bien faire et tout donner pour respecter les plans de Luis Enrique, le Français ne se ménage pas. Des courses en direction des buts, à la participation au pressing collectif, en passant par les déplacements pour ouvrir le couloir à son coéquipier Achraf Hakimi et combiner avec les milieux de terrain, Ousmane Dembélé n’est pas en dessous des autres. Un talent sur lequel il semble sur reposer, affichant déjà quelques limites dans sa progression.

Les 10 derniers tirs de Dembélé avec le PSG et l’EDF 👇



Le contraste entre la finesse de sa conduite de balle et sa technique de frappe est saisissantpic.twitter.com/1kytEUZB0d — Data’Scout (@datascout_) September 18, 2023

Mais alors qu’en est-il lorsque que le niveau doit être au cran au-dessus ? Et naturellement, qui dit Ligue des Champions, dit attentes encore plus élevées. Pour la première journée de phase de groupe face à Dortmund au Parc des Princes mardi dernier, Ousmane Dembélé était dans l’oeil des supporters. Encore là, pas d’amélioration, l’attaquant n’a pas vraiment répondu présent là où on l’attendait. Même s’il a directement participé à la victoire du PSG avec une belle prestation, le numéro n’a toujours pas inscrit son nom sur un but ou une passe décisive. Ça commence à faire long. Sur ses 90 minutes jouées, le numéro 10 a tout de même de belles statistiques. Le français a touché 94 ballons, a réussi 79% de ses passes à ses coéquipiers, a perdu 31 ballons et a gagné 60% de ses duels. C’est offensivement que la page est plus pâle. Un seul et unique tir. Alors oui, le français a fait le travail pour participer à la puissance du PSG ce soir là, mais ce manque dans les prises de décisions dans la surface de réparation peut rapidement mener à mal lors des grands rendez-vous. Les têtes se tourneront alors vers les choix de Luis Enrique si son niveau n’évolue pas dans les prochaines semaines.

Laisser encore du temps

Il faut encore laisser du temps. C’est en tout cas ce que préconise Julien Stéphan, son ancien entraîneur au Stade Rennais, au micro du Parisien : « Je le comprends mais ce serait dommage de le résumer à cela. Ousmane Dembélé, c’est beaucoup d’autres choses, il y a beaucoup plus de positif que de négatif à mon sens. Là où il doit s’améliorer, c’est sur son efficacité dans la surface de réparation, mais ce n’est pas nouveau. Ousmane a du boulot à faire dans la finition. Ça passe par la répétition des gestes, les mises en situation, le fait de mieux garder son calme, sa lucidité et son sang-froid. »