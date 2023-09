Edouard Michut proche d’être prêté à Adana Demirspor

Edouard Michut était l’un des derniers indésirables du PSG à n’avoir pas encore trouvé de point de chute. Ce serait désormais chose faite. Le titi devrait prendre la direction d’Adana Demirspor sous la forme d’un prêt.

Prometteur joueur du centre de formation du PSG, Edouard Michut a eu la chance de jouer quelques matches avec l’équipe première des Rouge & Bleu lors des saisons 2020-2021 (une rencontre) et 2021-2022 (7 matches). Afin d’avoir du temps, le titi parisien avait été prêté à Sunderland, avec option d’achat, la saison dernière. Après des débuts chaotiques, il a réussi à obtenir la confiance de son entraîneur en deuxième partie de saison. Il aura participé à 28 rencontres toutes compétitions confondues pour un but. Malgré ça, le club de deuxième division anglaise n’a pas souhaité lever l’option d’achat. Edouard Michut est donc revenu au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2025.

Il avait été sollicité cet été

Placé dans le loft, le titi du PSG n’a pas trouvé chaussure à son pied et est encore au sein de son club formateur à l’issue du mercato estival. Mais certains championnats voient le mercato fermé plus tard que dans la plupart des championnats européens. C’est le cas pour la Turquie (15 septembre) et le Qatar (18 septembre). Et Edouard Michut aurait trouvé preneur dans le championnat turc. Selon les informations de Fabrizio Romano, Bruno Salomon et Le Parisien, il va être prêté à Adana Demirspor. Le spécialiste du mercato explique que ce prêt sera assorti d’une option d’achat. Un accord verbal a été scellé, ne manque plus que la vérification des documents et la signature de ces derniers. Fabrizio Romano indique que Patrick Kluivert, manager du club turc, voulait le titi. De son côté, Bruno Salomon confirme qu’un accord a été trouvé entre le PSG et Adana Demirspor mais que l’option d’achat reste à confirmer. Le Parisien valide aussi ce prêt avec option d’achat, dont les conditions n’ont pas filtré. Le quotidien francilien rappelle enfin qu’Edouard Michut « a eu plusieurs opportunités de trouver un nouveau challenge. Cet été, des discussions poussées ont eu lieu avec la Salernitana et Lecce en Serie A, mais c’est Sunderland qui revenu à la charge dans la seconde partie du mercato« , mais sans finalement aboutir. Il va donc tout de même quitter son club formateur cet été.

Exclusive: Adana Demirspor agree deal to sign Édouard Michut on loan from Paris Saint-Germain 🚨🔵🇹🇷



Understand deal includes buy option clause — Patrick Kluivert wanted Michut.



Verbal agreement sealed, waiting to check documents and sign. pic.twitter.com/hdZB8MPx4y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2023