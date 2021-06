L.Karabatic : “C’est très frustrant, c’est cruel”

Le PSG Handball a vu son rêve de remporter la Ligue des Champions se briser sur Aalborg. Novices du Final Four, les Danois ont créé la sensation en battant les Parisiens dans une fin de match folle (33-35). Une nouvelle déception pour les Rouge & Bleu cruelle et frustrante pour Luka Karabatic, le capitaine parisien. “Très frustrant, c’est cruel, cruel. On ne peut rien n’y faire. C’est comme ça, c’est le sport de haut niveau. On aurait tous voulu remporter cette rencontre, avoue Karabatic pour RMC Sport. On était tous ultra-motivé. On savait qu’il fallait tout donner. Quand on voit la première mi-temps que l’on fait, on est dedans, on est dans le match. Malheureusement, on a peut-être mené trop tôt. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé mentalement. Les quatre cinq minutes on n’a pas su les mettre sous l’eau. C’est là où on a raté le coche.“