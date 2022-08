Un PSG XXL s’impose face à Clermont (0-5)

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG affrontait le Clermont Foot 63 – au Stade Gabriel Montpied – pour ses débuts dans la nouvelle saison de Ligue 1.

Dans le désormais habituel 3-4-1-2, Christophe Galtier a décidé de titulariser Gigio Donnarumma dans les buts et était protégé par le trio défensif Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupaient les rôles de piston. Dans l’entrejeu, Vitinha et Marco Verratti étaient de nouveau associés. Enfin pour l’attaque, Lionel Messi était en soutien de Neymar Jr et Pablo Sarabia. Et quelle entrée en matière pour le PSG ! Comme face au FC Nantes, le Paris Saint-Germain a livé un match bien maitrisé grâce entre autres à un Neymar retrouvé (1 but et 3 passes décisive) et Messi auteur d’un doublé dont un but EXCEPTIONNEL ! Achraf Hakimi et Marquinhos sont aussi allés de leur réalisation. 9 buts inscrits lors des deux premiers matchs officiels du PSG sous l’ère Galtier mais surtout des phases de jeu que l’on n’avait pas vu depuis des années ! Quel plaisir, profitons en !

Fil du match

0′ Bienvenue dans ce live pour le premier match de Ligue 1 de cette saison 2022/2023 du PSG qui se déplace à Clermont ! Bon match à vous tous les CSiens !

1′ C’est parti dans cette rencontre et cette nouvelle saison !

2′ Première incursion clermontoise dans la surface parisienne… sans danger

6′ Oh la première grosse occasion parisienne ! Magnifique ouverture de Sergio Ramos pour Hakimi qui temporise et centre en retrait pour Neymar qui frappe en première intention… C’est bien dévié en corner par la défense clermontoise.

6′ Le corner ne donne rien

7′ GOOOOAAAAAAALL DE NEYMAAAAAAR !!! Très belle passe de Nuno Mendes en profondeur pour Sarabia qui centre… Messi est trop court mais le Brésilien suit bien, contrôle et frappe croisée qui ne laisse aucune chance à Mory Diaw ! 1-0 pour le PSG !

11′ Coup-franc parisien à 30 mètres pour Messi qui met dans la surface de réparation… ça ne donne rien !

12′ Coup-franc bien placé pour Clermont après une faute de Vitinha. Carton jaune (sévère) pour le Portugais. L’action clermontoise ne donne rien

13′ Nuno Mendes est assez maladroit dans ce début de match avec quelques pertes de balle

17′ Vitinha était tout proche de son premier but au PSG. Après un léger cafouillage aux abords de la surface le ballon revient dans les pieds du jeune portugais qui frappe… Ça flirt avec le cadre !

18′ Le centre clermontois passe devant tout le monde sans trop de danger.

20′ Rashani reçoit un ballon dans la surface parisienne, Sergio Ramos le touche et le clermontois tombe… mais poursuit son action avec une passe en retrait pour Maxime Gonalons qui frappe… à côté

23′ GOOOOAAAAAAAL HAKIMI !!!!!!!!!! Récupération de Neymar au milieu de terrain qui joue en une-deux avec Messi et lance Hakimi en profondeur… Le Marocain ne laisse aucune chance avec une grosse frappe en lucarne ! 2-0 pour le PSG !

27′ Sergio Ramos reprend de la tête un corner bien tiré et bel arrêt de Diaw

33′ Quelle belle action collective du PSG, à nouveau amorcée par Neymar, qui ne donne rien… Mais quel plaisir de voir ça !

36′ Belle récupération de Vitinha qui décale Messi qui pique dans l’axe et décale Neymar… Le Brésilien centre en retrait pour Nuno Mendes qui frappe et bel arrêt du portier clermontois !

38′ ET 3-0 GRÂCE À MARQUINHOOOOS !!!! Coup-franc bien tiré par Neymar pour Marquinhos qui trouve son compatriote de la tête qui ne laisse aucune chance à Diaw !

42′ Nuno Mendes se tord de douleur après un tacle à retardement… Petite frayeur chez les Parisiens mais la pépite portugaise se relève !

45 + 1 Quelle action collective du PSG qui trouve Neymar aux abords de la surface clermontoise et lance Messi qui frappe… Bel arrêt de Diaw ! Vraiment dommage !!

45 + 1 Mi-temps, 3-0 pour le PSG. Quel plaisir de voir le Paris Saint-Germain à ce niveau-là !

46′ C’est la reprise pour 45 minutes de bonheur en plus !

51′ La première grosse occasion pour Andric qui frappe en pivot à l’entrée de la surface… Ça flirt avec la lucarne de Donnarumma

53′ Neymar encore dans ses oeuvres ! Mais quel plaisir !!

54′ Encore un très bon coup-franc tiré par Neymar (qui a aussi provoqué la faute) et trouve Kimpembe idéalement placé… Ça passe devant le but clermontois

58′ Quelle nouvelle action collective magnifique du PSG qui termine par une tête de Neymar et une belle parade de Diaw… Mais Sarabia était hors-jeu au départ de l’action. À noter la séquence exceptionnelle de Messi.

65′ Double changement pour le PSG avec les entrée de Paredes et Mukiele pour Vitinha et Sergio Ramos

74′ Les Parisiens gèrent tranquillement cette deuxième période

77′ Encore un arrêt exceptionnel de Mory Diaw face à Nuno Mendes de la tête

78′ Hugo Ekitike fait sa première avec le maillot du PSG en remplaçant Sarabia. Juan Bernat prend lui la place de Nuno Mendes

80′ POPOPOPO 4-0 GRÂCE À MESSI !!!!! L’Argentin fixe bien la défense, décale Neymar qui lui rend le ballon et la Pulga dépose le ballon petit filet opposé ! Festival !

82′ Warren Zaire Emery fait aussi ses débuts avec le PSG ce soir et remplace Verratti !

85′ OOOOOOOHHHHHHHH MAIS QUEL BUUUUUUUT DE MESSI !!!!!!!!!! OH LALALALALALALALALALALA !!! MAGNIFIQUE OUVERTURE DE LEANDRO PAREDES POUR LEO MESSI. CONTROLE POITRINE, CISEAU ACROBATIQUE QUI LOBE MORY DIAW !!!! LE STADE SCANDE SON NOM !! WOW !

Feuille de match Clermont / PSG

1ère journée de Ligue 1 – Samedi 6 août 2022 au Stade Gabriel Montpied (Clermont) – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Clément Turpin