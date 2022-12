Hugo Ekitike a rejoint le PSG l’été dernier. Le jeune attaquant (20 ans) a eu du mal lors de ses premiers mois sous le maillot Rouge & Bleu, même s’il commence à performer avec deux passes décisives et un but lors de ses deux derniers matches. L’ancien rémois est revenu sur ses difficultés après son changement de dimension cette saison.

Auteur d’une très belle saison sous le maillot du Stade de Reims (26 matches toutes compétitions confondues, 1372 minutes de jeu, 11 buts, 4 passes décisives), il a rejoint le PSG sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 36 millions d’euros. Ses débuts chez les Rouge & Bleu sont difficiles, barré par le trio Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi (12 matches, 2 titularisations, 272 minutes de jeu, 1 but, 2 passes décisives). Avant l’arrêt du championnat en raison de la Coupe du Monde, Hugo Ekitike commençait à avoir plus de temps de jeu et à se montrer performant avec deux passes décisives et un but. Annoncé titulaire ce soir contre Strasbourg, il aura une nouvelle occasion de montrer son talent. Dans une interview accordée à Canal Plus, dont l’intégralité sera diffusée dans l’avant-match sur Canal Plus Foot 360, le longiligne attaquant (1m89) est revenu sur la pression qu’il subit depuis son arrivée au PSG.

« Je sais pourquoi je suis venu ici »

« Trop sévère avec vous ? Non. On attend trop ? Non. Je sais pourquoi je suis venu ici. Forcément quand on arrive dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attentes. Les gens attendent des performances et forcément si cela ne vient pas, on se pose des questions, lance le numéro 44 du PSG. Je suis dans une position où je vais toujours être remis en question, parce que je suis venu avec une grosse étiquette. Cette étiquette, il faut l’assumer, ce n’est pas un problème. Je l’assume, si je suis mauvais je suis le premier à le dire et si je suis bon, je serai là et je vais continuer d’être bon.«