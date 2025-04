PSG / OM – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Marseille en clôture de la 26e journée de Ligue 1 (3-1). S’ils ont été moins flamboyants que ces dernières semaines, les Parisiens se sont logiquement imposés contre les Marseillais.

Après sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool mardi soir, le PSG a terminé sa semaine en beauté avec une victoire sur la pelouse du Parc des Princes contre Marseille lors du deuxième et dernier Classico de la saison (3-1). Titulaire en défense centrale au côté de Willian Pacho, Lucas Beraldo a réalisé l’une de ses meilleures prestations sous le maillot du PSG. L’international brésilien s’est montré serein dans ses relances et n’a pas été mis en difficulté par les attaquants marseillais. Dans son couloir droit, Achraf Hakimi a une nouvelle fois été performant, que ce soit défensivement et offensivement. Il a très souvent débordé et apporté du danger avec ses centres. L’un d’entre eux a été dévié dans son propre but par Lirola. L’international marocain est dans la lignée de sa très bonne saison.

Vitinha maestro du milieu

Nuno Mendes a été un peu plus en difficulté. Deuxième buteur de la rencontre, il est aussi fautif sur le but de Marseille avec une passe en retrait non maîtrisée et récupérée par Adrien Rabiot qui a offert le but à Gouiri. L’international portugais l’a reconnu, il est fatigué après avoir enchaîné les matches ces dernières semaines. Au milieu de terrain, Vitinha a encore été le maestro. Le numéro 17 du PSG a dicté le tempo de la rencontre, était la rampe de lancement des actions parisiennes et a permis à ses coéquipiers de se procurer de belles situations. Il est très certainement le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 et l’un des meilleurs du monde. Premier buteur de ce Classico, Ousmane Dembélé a encore une fois brillé sur la pelouse du Parc des Princes. L’international français a été le parisien le plus dangereux. Il s’est procuré plusieurs occasions et aurait pu s’offrir un doublé, mais il a vu sa tentative repoussée par le poteau. Il poursuit sur sa très bonne année 2025.