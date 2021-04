On devrait se pincer pour y croire à l’heure de constater la liste des défections au PSG : Juan Bernat et Alexandre Letellier et puis c’est tout ! Le Paris Saint-Germain va jouer une demi-finale d’UEFA Champions League contre Manchester City avec ses principales munitions. Une rareté, un luxe que Mauricio Pochettino ne doit pas forcément mesurer. L’entraîneur argentin a le choix. Comme Marquinhos et Abdou Diallo semblent en capacité de débuter le choc continental, chacun suppose que le PSG va évoluer en 4-2-1-2-1. C’est à dire Florenzi, Marquinhos, Kimpembe et Diallo devant Navas. Dans l’entrejeu, un tandem Paredes-Gueye. Verratti dans un rôle de complément pour aider, équilibrer, presser et passer. Neymar et Di Maria en tant que créateurs excentrés prenant l’intervalle pour combiner ou dribbler. Et Mbappé en pointe prêt à prendre la profondeur. C’est ce que l’on suppose. Mais on pourrait aussi avoir du Dagba, du Danilo ou un attaquant de plus… Tout reste ouvert à cette heure. Côté Manchester City, l’équipe de Pep Guardiola semble aussi dessinée (voir ci-dessous). Aura-t-on des surprises ?

Possible feuille de match du PSG / Manchester City

Demi-finale aller de l’UEFA Champions League | Mercredi 28 avril 2021 à 21 heures au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Brych (All)

: Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo – Paredes, Gueye – Di Maria, Verratti, Neymar – Mbappé Manchester City : Ederson – Walker, Stones, Dias, Cancelo – De Bruyne, Rodri, Gündogan – Mahrez, B.Silva, Foden Remplaçants : Steffen, Ake, Sterling, Gabriel Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Ferran Torres, Benjamin Mendy, Fernandinho, Carson, Eric Garcia , Trafford Entraineur : Guardiola

Le groupe probable du PSG : Navas, Rico, Randriamamy, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Dagba, Kehrer, Bakker, Kurzawa, Paredes, Gueye, Danilo, Herrera, Draxler, Rafinha, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappé, Sarabia, Kean, Icardi.