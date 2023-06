Eric Junior Dina Ebimbe ne regrette pas son départ du PSG

Après un prêt l’été dernier, Eric Junior Dina Ebimbe s’est officiellement engagé avec l’Eintract Francfort. Il quitte donc le PSG sans vraiment avoir eu sa chance avec son club formateur.

Eric Junior Dina Ebimbe a signé son premier contrat professionnel avec le PSG le 2 juillet 2018. Le milieu de terrain (22 ans) va d’abord être prêté au Havre en Ligue 2 lors de la saison 2019-2020 où il joue 25 matches (3 buts, 1 passe décisive). La saison suivante, il repart en prêt, mais cette fois en Ligue 1 à Dijon. Lors de ce prêt, il est un titulaire indiscutable et participe à 31 matches toutes compétitions avec les Dijonnais (1 but, 1 passe décisive). Des performances qui lui permettent d’être conservé dans l’effectif des Rouge & Bleu lors de l’exercice 2021-2022. Il participe à 14 matches (1 offrande) avec son club formateur. Mais pour avoir un temps de jeu plus conséquent, il repart en prêt avec option d’achat (6,5 millions d’euros) à l’Eintracht Francfort. En Allemagne, il joue 28 matches toutes compétitions confondues pour trois buts et une passe décisive. Ses performances ont convaincu ses dirigeants qui ont décidé de lever l’option d’achat. Il est désormais lié avec l’Eintracht jusqu’en juin 2027.

« Ça fait quelque chose, le PSG est mon club formateur quand même »

Dans une interview accordée au Parisien, le titi du PSG est revenu sur son transfert définitif en Allemagne. Et il explique ne pas avoir de regret au moment de quitter définitivement son club formateur. « Ça fait quelque chose, le PSG est mon club formateur quand même. C’était exceptionnel, mais il y a une fin à tout. Je me suis toujours dit que si je ne perçais pas à Paris, cela arriverait ailleurs. J’ai tout de suite senti que j’aurai de l’importance à Francfort et il n’y a rien de mieux pour un joueur que de se sentir important dans une équipe. À Paris, il y a les stars, tous les jours une nouvelle histoire dans la presse. Ici, à Francfort, pas du tout. On est concentrés sur nos objectifs, c’est l’équipe en premier, le football. »

« J’avais déjà pris la décision de m’installer dans un projet à long terme »

Eric Junior Dina Ebimbe qui a également évoqué la suite de sa carrière. « Je pense qu’à 22 ans, il était temps de s’installer dans un projet stable, sérieux, où tu es impliqué à 100 %. Tout était clair avant que l’option soit levée. J’avais déjà pris la décision de m’installer dans un projet à long terme. Je suis à la fin de la construction de mon début de carrière, c’est une étape très importante. Cela fait quatre ans que je joue en pro et c’est le moment pour moi de s’enlever cette étiquette de jeune si je veux être capable d’endosser des responsabilités. Surtout que je suis dans une équipe et un championnat où il n’y a que des jeunes. J’ai besoin de confirmer à Francfort. Ma base n’en sera que plus solide. »

