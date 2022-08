Djellit : « En Ligue 1, le PSG est injouable »

Hier soir, le PSG a offert un récital sur la pelouse de Lille (1-7) dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Malgré un score largement en leur faveur, les joueurs de Christophe Galtier n’ont pas arrêté d’attaquer pour inscrire encore plus de buts. Nabil Djellit voit en ce PSG une autre grande équipe européenne qui domine également son championnat depuis de nombreuses années.

La comparaison avec le Bayern Munich

« Moi, ils m’ont plus fait penser au Bayern Munich. Au Bayern de ces dernières années en Bundesliga qui est capable de répéter ce genre de prestation même s’il y a talents offensifs supérieurs au PSG. Et par séquence, j’ai retrouvé le Barça, s’enflamme le journaliste pour l’Equipe du Soir. […]La saison dernière, le Paris Saint-Germain ne faisait pas toujours la différence non plus. On les regardait dans les yeux sans avoir peur. Là, en Ligue 1, ils sont injouables. […]Ce qui est aussi inintéressant à noter, c’est qu’Achraf Hakimi a été servi, ce qui n’était pas forcément le cas la saison dernière. […]Ils n’attaquent pas à trois mais souvent à cinq. Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont servis et ne servent pas que de leurre comme cela pouvait être le cas à d’autres époques.«