Qui affrontera l’Italie en finale de l’Euro dimanche soir ? L’Angleterre et le Danemark s’affrontent ce soir lors de la deuxième demi-finale. Les Anglais, à domicile, auront peut-être un avantage sur leur adversaire du soir. Les Three Lions restent sur cinq matches sans prendre de but dans la compétition. Pour le Danemark, le parcours est extraordinaire. Après le malaise cardiaque de Christian Eriksen lors du premier match contre la Finlande, les Danois se sont qualifiés lors du dernier match de poule contre la Russie, après deux défaites. Une première dans l’histoire de la compétition. Le supplément d’âme avec cette histoire pourrait permettre au Danemark de poursuivre son rêve européen.

Dans une première période animée, le Danemark a ouvert le score grâce à un sublime coup-franc de Mikkel Damsgaard (1-0, 30e). De leur côté, les Anglais ont rapidement réagi mais Raheem Sterling a buté, dans un premier temps, sur Kasper Schmeichel (38e). Cependant quelques secondes plus tard, l’attaquant des Three Lions a poussé Simon Kjaer à propulser le ballon dans ses propres buts (1-1, 39e).

En seconde période, les deux équipes ont continué à jouer vers l’avant. Kasper Dolberg a fait face à un bel arrêt de Jordan Pickford (52e), avant que Kasper Schmeichel réalise également un sauvetage sur une tête de Harry Maguire (55e). Les deux équipes n’ont pas pu se départager lors du temps réglementaire et vont disputer les prolongations