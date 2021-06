Après la victoire de l’Angleterre lors du premier choc de l’Euro 2020 contre la Croatie (1-0), place au groupe C et la grande première dans une compétition internationale (Euro, Coupe du Monde) pour la Macédoine du Nord. Les Macédoniens affrontent l’Autriche, qui avait été éliminé en 2016 dès la phase de poules. Ce sont les Autrichiens qui ont la maitrise technique dans cette rencontre et il vont voir cette domination se matérialiser par un but de Lainer sur un centre venu de la gauche de Sabitzer (1-0, 18e). La macédoine du Nord va réussir à revenir dans le match avec un but casquette. Sur une balle contrée qui file en profondeur, Bachmann sort de son but avec maladresse et percute Trajkovski. Le ballon traîne dans la surface et Pandev pousse le ballon dans le but vide. En deuxième mi-temps, l’Autriche va réussir à reprendre l’avantage et s’offrir une victoire plus large grâce à deux buts dans le dernier quart d’heure avec Gregoritsch (78e) et Arnautovic 3-1, (89e). C’est le premier succès de l’Autriche en phase finale de l’Euro.