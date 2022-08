Alors que le mercato estival fermera ses portes dans un tout petit peu moins d’un mois, le PSG a déjà bien avancé en ce qui concerne son recrutement. Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont été officialisés. Et un quatrième renfort devrait rapidement débarquer à son tour en la personne de Renato Sanches. Les échos sont unanimes sur ce sujet : le PSG et le LOSC sont enfin parvenus à un accord définitif pour le transfert de l’ancien bavarois.

Renato Sanches dans l’attente de sa visite médicale

Sous contrat avec le club nordiste jusqu’en juin 2023, il était au centre d’une bataille entre le PSG et le Milan AC. Mais malgré l’avance initiale des Lombards dans ce dossier, les Parisiens seraient finalement parvenus à leurs fins, grâce notamment à la volonté du joueur de rallier les derniers champions de France. Une opération, estimée à 15 millions d’euros, qui devrait, selon toutes vraisemblances, devenir officielle dans les toutes prochaines heures. D’ailleurs, à en croire les informations de Santi Aouna, le principal intéressé serait d’ores et déjà sur Paris et ce, depuis ce mardi soir. Dans l’après-midi, Renato Sanches pourrait donc effectuer ses premiers examens médicaux avant de parapher son nouveau contrat avec le PSG.