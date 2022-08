Le PSG a parfaitement entamé sa saison 2022-2023. Après un sans-faute lors des matches de pré-saison (4 victoires en autant de rencontres), les Rouge & Bleu ont glané leur première coupe de ce nouvel exercice en s’imposant largement face au FC Nantes (4-0) au Trophée des Champions le week-end dernier. Désormais, les hommes de Christophe Galtier se préparent pour leur premier match de championnat. En effet, ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), les champions de France se déplacent au Stade Gabriel Montpied afin d’y défier le Clermont Foot dans le cadre de la 1ère journée du championnat.

Jérémy Stinat au sifflet

Ce mardi, la Ligue a dévoilé les arbitres de cette rencontre. Et cette confrontation entre Clermontois et Parisiens sera dirigée par Jérémy Stinat. Il sera assisté par François Boudikian et Christophe Mouysset. Robin Chapapria sera le quatrième arbitre. Enfin, Clément Turpin et Abdelali Chaoui officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. La saison passée, Jérémy Stinat avait arbitré à deux reprises le PSG pour deux victoires face au FC Nantes (3-1) et le Montpellier Hérault (4-0).

Pour rappel, Christophe Galtier donnera sa conférence de presse d’avant-match demain à partir de 13 heures, soit deux jours avant la rencontre face au Clermont Foot. Quelques heures avant, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias à 10h30.