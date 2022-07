Comme annoncé depuis hier, Nordi Mukiele sera la troisième recrue de cette nouvelle ère au PSG. Arrivé dans la soirée de lundi sur la capitale en provenance de Leipzig, le défenseur polyvalent français a passé une partie de sa visite médicale comme annoncé par Fabrizio Romano, avant de finir ses examens ce mardi. Une fois cette partie terminée, le joueur est arrivé aujourd’hui à la Factory, siège du PSG, aux alentours de 13h, afin de parapher son contrat. Concernant celui-ci, les derniers échos avancent un bail de 5 ans le liant au Paris Saint-Germain. Selon différentes sources, le club de la capitale déboursera une somme avoisinant les 15 millions d’euros afin de s’attacher les services de Nordi Mukiele.

En exclusivité sur Canal Supporters, découvrez les premières images de la nouvelle recrue du PSG.

🚨🚨 📹 EXCLU @CanalSupporters 🚨🚨



NORDI MUKIELE 🇫🇷 EST ARRIVE A LA FACTORY POUR SIGNER SON CONTRAT AVEC LE #PSG pic.twitter.com/cIE4gJmogO — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 26, 2022

Un peu plus de deux heures après son arrivée à la Factory, Nordi Mukiele a quitté les lieux accompagné de son papa, son frère ainsi que son agent. Une équipe de Canal Supporters était présente sur place, l’occasion pour l’international français et néo-parisien de confirmer, de vive voix, la signature de son contrat devant notre caméra. L’officialisation de la part du club ne devrait plus tarder.