Ce dimanche, le PSG a assuré l’essentiel sur la pelouse de Troyes (1-3) et a notamment pu compter sur un Fabian Ruiz performant dans l’entrejeu.

Dans une semaine mouvementée, le PSG ne préparait pas au mieux cette rencontre de la 34e journée de Ligue 1 face à Troyes. Mais face à une équipe troyenne d’une faiblesse abyssale, les Rouge & Bleu ont affiché un visage sérieux (1-3) et certains joueurs se sont montrés à leur avantage à l’image de Fabian Ruiz. Titulaire dans l’entrejeu, l’Espagnol a pris plus de responsabilité dans le jeu de son équipe avec un but à la clé. Une performance saluée par la presse.

« Je suis très content de mon match mais surtout de celui de l’équipe »

Présent en zone mixte après la rencontre, Fabian Ruiz s’est exprimé sur l’importance de cette victoire dans la course au titre et a également été questionné sur l’ambiance au sein du groupe après cette semaine sous tension. « Nous savions que ce serait un match difficile, que nous devions gagner. Les trois points étaient très importants pour s’approcher de notre objectif. Je suis très content de mon match mais surtout de celui de l’équipe. Le championnat plié ? Non, il n’y a toujours rien de fait, mathématiquement rien n’est fait. Nous avons encore des matches (Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont, ndlr) et des points à aller chercher, chaque match nous rapproche de l’objectif. Nous devons continuer à avancer pour réaliser notre objectif le plus tôt possible. Je crois que l’ambiance est bonne au sein de l’équipe. On s’entraîne bien, avec intensité comme on l’a montré ce soir », a déclaré le numéro 8 du PSG, dans des propos rapportés par RMC Sport. Pour son prochain match, le club parisien recevra l’AC Ajaccio le samedi 13 mai à 21h (Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), l’occasion pour l’Espagnol de 27 ans de confirmer sa bonne prestation au Stade de l’Aube.

