Troyes / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Après une semaine agitée par l’affaire Messi et les manifestations des supporters, le PSG a bien négocié son déplacement sur la pelouse de Troyes (1-3) avec une prestation sérieuse de l’ensemble du groupe.

Dans un climat tendu, la réaction du PSG était attendue ce dimanche soir sur la pelouse de Troyes, d’autant plus que le RC Lens était revenu à trois points suite à son succès face à l’OM. La victoire était donc impérative pour les hommes de Christophe Galtier face à une formation condamnée à la Ligue 2. Malgré de nombreuses absences (Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, Timothée Pembélé, Nuno Mendes, Neymar Jr et Lionel Messi), les Rouge & Bleu ont livré une prestation solide au Stade de l’Aube (1-3) pour reprendre un peu de marge en tête du classement. Et fait rare, l’ensemble des Parisiens a affiché un visage sérieux avec notamment un trio Verratti-Ruiz-Vitinha performant.

Un trio Verratti-Ruiz-Vitinha décisif, Zaïre-Emery solide

Comme le rapporte L’Equipe, les trois joueurs de l’entrejeu ont brillé. Critiqué ces dernières semaines, Marco Verratti a retrouvé de sa magie (7/10) : « Aidé par la faiblesse troyenne, l’Italien a été un animateur constant du jeu parisien. Ultra responsabilisé dans la première relance, il a alterné avec justesse le jeu combiné et le jeu long. C’est sur l’un de ses ballons que Vitinha inscrit le 2e but (59e). Il s’est même, pour une fois, autorisé deux frappes dangereuses (39e, 51e) », détaille L’Equipe qui lui attribue la note de 7/10. De son côté, Fabian Ruiz, buteur, a reçu la meilleure note parisienne dans le quotidien sportif (8/10) : « On avait fini peut-être par l’oublier mais le milieu espagnol est un joueur élégant à la technique soyeuse. Il a été un relais technique constant et fiable dans l’entrejeu. L’ancien Napolitain a usé de sa créativité pour être un dernier passeur précis (…) Sans ballon, il a été intense et efficace. »

De son côté, Vitinha, également buteur, a aussi montré un visage séduisant en n’hésitant pas à se projeter vers l’avant. Le Portugais reçoit la note de 7/10 dans Le Parisien : « C’était la bonne version du Portugais. À l’origine de l’ouverture du score d’un centre contré qui tape la barre (0-1, 8e), il a beaucoup apporté dans les trente derniers mètres. » Utilisé dans un rôle inhabituel de piston droit, Warren Zaïre-Emery a livré une prestation solide (7/10) : « Rigueur et sérieux, il n’a pas lâché. Le grand espoir de la formation parisienne a été beaucoup sollicité dans la moitié de terrain adverse. »

(L’Equipe) : Donnarumma : 5 – Ramos : 5, Marquinhos : 5, Danilo : 5 – Zaïre-Emery : 7, Ruiz : 8, Vitinha : 7, Verratti : 7, Bernat : 4 – Ekitike : 5, Mbappé : 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma : 5 – Ramos : 5.5, Marquinhos : 5, Danilo : 5 – Zaïre-Emery : 7, Ruiz : 7, Vitinha : 7, Verratti : 6.5, Bernat : 5.5 – Ekitike : 5.5, Mbappé : 6

(Le Parisien) : Donnarumma : 5 – Ramos : 5.5, Marquinhos : 5, Danilo : 5 – Zaïre-Emery : 7, Ruiz : 7, Vitinha : 7, Verratti : 6.5, Bernat : 5.5 – Ekitike : 5.5, Mbappé : 6 Les notes du PSG (Canal Supporters) : Donnarumma : 5.5 – Ramos : 6, Marquinhos : 6, Danilo : 6 – Zaïre-Emery : 6.5, Ruiz : 6, Vitinha : 6.5, Verratti : 6.5, Bernat : 5.5 – Ekitike : 5.5, Mbappé : 6.5