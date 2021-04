À moins de cinq heures du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes, on n’en sait un peu plus sur la composition que devrait aligner Mauricio Pochettino ce soir contre les Bavarois. Comme le rapporte L’Equipe et RMC Sport, il devrait aligner la même équipe qu’à l’aller avec le retour de Leandro Paredes au milieu de terrain au côté d’Idrissa Gueye en remplacement de Danilo Pereira qui redescend en défense centrale pour remplacer Marquinhos, forfait pour ce soir. De retour dans le groupe après avoir été testés négatifs au Covid-19, Marco Verratti et Alessandro Florenzi devraient débuter sur le banc.

Le XI du PSG selon RMC et l’Equipe : Navas – Dagba, Danilo, Kimpembe (cap.), Ab. Diallo – Gueye, Paredes – Di Maria, Neymar, Draxler – Mbappé.