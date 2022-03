Kylian Mbappé réalise une saison 2021/2022 tout simplement exceptionnelle avec le PSG en étant le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 14 buts (à égalité avec Ben Yedder) et meilleur passeur où il compte 10 passes décisives (à égalité avec Leo Messi). Le numéro 7 parisien, a inscrit un doublé contre l’AS Saint-Etienne ce week-end (3-1), ce qui lui a permis d’égaler Zlatan Ibrahimovic à la deuxième place des joueurs les plus prolifiques de l’histoire du Paris Saint-Germain. Suite à cette performance, le journaliste du Parisien Dominique Sévérac estime que l’international français a davantage marqué le club de la capitale que le géant suédois.

« Mbappé et Ibrahimovic ? Mbappé n’a jamais été au centre du projet du PSG, hormis cette année parce qu’il a pris le pouvoir. Vous comparez un homme pour qui l’équipe avait été construite avec un autre qui a pris le pouvoir et qui a mis autant de buts que lui. Alors certes en un peu plus de matches mais il a beaucoup plus marqué l’histoire. […] Les deux joueurs sont restés 4 ans, Mbappé dispute sa cinquième année et a joué une finale de Ligue des Champions et une demi-finale la saison dernière. En quatre ans, Zlatan Ibrahimovic a disputé quatre 1/4 de finale de Ligue des Champions et n’a jamais permis au Paris Saint-Germain de passer un pallier. Tout le monde a répété que, tant que Zlatan reste au PSG, les Parisiens ne remporteront pas la Ligue des Champions. Donc aujourd’hui, celui a qui plus marqué l’histoire, c’est forcément Kylian Mbappé ! »