Le PSG possède une belle génération de titis avec des joueurs comme Edouard Michut, Xavi Simons, El Chadaille Bitshiabu ou encore Ismael Gharbi. Si certains d’entre eux ont eu du temps de jeu avec les professionnels, d’autres attendent patiemment leur tour. En ce jour de huitième de finale de la Youth League (18h00 contre le Séville FC), le journaliste Loic Tanzi a longuement interrogé Sekou Yansané au cours de son podcast « Scouting ». Le jeune attaquant parisien est revenu dans un premier temps sur son parcours, sa place chez les jeunes, le fait de côtoyer les stars Rouge & Bleu… Extraits choisis.

« Être au professionnel au PSG ? Je suis professionnel sur le papier, mais pour moi être professionnel c’est être avec le groupe, s’entraîner régulièrement, jouer quelques minutes en match… C’est ça le plus important ! Mon premier entrainement avec le PSG, je m’en souviens ! Pendant que certains étaient partis en sélection, j’avais eu la chance d’être avec les Sud-Américains qui étaient restés. C’était une belle expérience… J’avais tout donné ! J’étais content et on veut que ça recommence. Il ne faut pas être là et les regarder jouer, il faut se donner à fond ! Le niveau de jeu ? Il y avait beaucoup d’intensité, ça n’a rien à voir avec les U19. Même la qualité technique c’est un niveau au-dessus ! »

Sekou Yansané a aussi évoqué son arrivée au Paris Saint-Germain et sa joie d’avoir disputé ses premières minutes en Ligue 1 face à Lorient à la fin de l’année 2021 (1-1) : « Un changement de dimension en débarquant au PSG ? Arriver dans un grand club, avec de belles infrastructures, un nouvel environnement… Au début tu regardes avec des grands yeux, mais après il faut jouer ! J’étais content d’être ici et je devais tout donner ! Mes premiers pas en Ligue 1 ? C’était beaucoup d’émotion et de fierté. Après tu ne penses pas à ça, tu as la chance de rentrer tu te donnes à fond ! 15 minutes c’est long, tu as le temps de faire beaucoup de choses et tu ne veux pas avoir de regret à la fin ! […] Ma progression au PSG ? Je ne me sens pas comme un joueur différent ! Je travaille toujours pour me donner à fond pour l’équipe ! L’objectif est de remporter le championnat et la Youth League ! […] On a un bon groupe et on a fait une belle préparation. Le coach connaît bien le foot, il s’est très adapté à nous et nous on s’est adapté à lui, il n’y a pas eu de problème et ça a toujours accroché ! »