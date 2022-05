Ronaldinho : « Mbappé peut devenir le meilleur n’importe où »

Après son succès fleuve sur la pelouse de Montpellier ce samedi soir (4-0, 37e journée de Ligue 1), le PSG aura bientôt conclu définitivement son exercice 2021-2022. Il ne reste en effet plus qu’une échéance aux hommes de Mauricio Pochettino et ce sera face au FC Metz samedi prochain au Parc des Princes. Une fois l’ultime coup de sifflet final donné, il sera temps de tourner une page, une de plus, et de se projeter sur la saison prochaine. Il sera également temps de faire le bilan des derniers mois. Pour Téléfoot, Ronaldinho a fait le sien. Son regard sur le PSG ou le trio Neymar – Mbappé – Messi, l’ancien génial brésilien a livré son ressenti.

Son regard sur le PSG

« C’est super de voir cette équipe aujourd’hui. Tous les grands joueurs sont à Paris. J’espère qu’ils arriveront à gagner la Ligue des Champions le plus vite possible. Je pense qu’il manque juste de la patience pour que tous les joueurs se trouvent sur le terrain. Cela va venir naturellement. »

Kylian Mbappé

« c’est un joueur que j’aime voir jouer. J’espère qu’il va continuer comme ça et réaliser ses rêves. Est-ce qu’il peut gagner le Ballon d’Or avec le PSG ? Oui, bien évidemment. Il peut devenir le meilleur joueur du monde n’importe où. Je n’ai pas de conseil à lui donner. J’espère qu’il réalisera ses rêves. »

Neymar

Pour moi, il est fantastique Plus fort avec le Brésil qu’avec le. PSG ? Cela, c’est toi qui le dit (rire). Il est fantastique à Paris. Cela fait un moment qu’il est au PSG maintenant. Tu ne peux pas être bon tout le temps. »

Lionel Messi

« Ses difficultés sont normales. Changer de club après aussi longtemps, ce n’est pas simple. La saison prochaine, avec plus d’adaptation, il sera encore meilleur. »