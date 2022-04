Féminines – 3 000 places offertes en cas de finale de UWCL

Les féminines du PSG affronteront celles de l’Olympique Lyonnais en demi-finale de Ligue des Champions les dimanche 24 et samedi 30 avril. L’occasion pour les joueuses de Didier Ollé-Nicolle de faire briller les couleurs Rouge & Bleu mais également le foot féminin français à travers le monde. En cas de qualification pour la finale de la compétition la plus prestigieuse en club, le PSG se déplacera à Turin, au Juventus Stadium, pour y affronter le Vfl Wolfsburg ou le FC Barcelone, qui se disputeront leur place dans l’autre demi-finale. L’UEFA a annoncé que 30 000 places seront distribuées aux clubs disputant une finale d’une de ses compétitions : 10 000 places pour la finale de Ligue des Champions, 8 000 places pour la finale de Ligue Europa, 6 000 places pour la finale de Ligue Europa Conférence et donc 6 000 places pour la finale de la Ligue des Champions féminine. Chaque dotation sera évidemment à diviser par deux, pour chacun des clubs disputant la finale.

Le Paris Saint-Germain pourra donc bénéficier de 3 000 places à offrir gratuitement à ses supporters les plus fidèles qui se déplaceront au Juventus Stadium le 21 mai prochain en cas de qualification pour la finale de l’UWCL. Dans un communiqué, l’UEFA déclare : « Chacun des clubs finalistes pourra utiliser ces billets pour récompenser ses supporters les plus fidèles (c’est-à-dire les détenteurs d’abonnements les plus anciens, ceux qui ont assisté au plus grand nombre de matchs à l’extérieur, etc.), mais ces billets ne pourront pas être donnés aux sponsors, aux partenaires ou aux officiels du club« . Le but de cette opération étant de remercier les clubs pour leur soutient au football européen pendant la crise du COVID.