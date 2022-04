À sept journées de la fin du championnat 2021-2022, le PSG se dirige vers le 10e titre de champion de France de son histoire. Avant le Clasico de ce dimanche (20h45 sur Prime Video) au Parc des Princes, les Rouge & Bleu comptent 12 points d’avance sur leur dauphin, l’Olympique de Marseille. Et après cette saison décevante sur le plan sportif, un grand ménage est attendu aussi bien dans l’organigramme du club qu’au sein de l’effectif actuel. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a dressé – avec humour – une liste des joueurs qui doivent partir en fin de saison.

« Des noms circulent et pas n’importe lesquels. Le PSG pourrait pousser vers la sortie ceux qui figureront à coup sûr sur le hall of fame du Paris Saint-Germain. Dehors Julian Draxler. On va faire comment sans lui. Sale affaire pour le Macumba Club qui va perdre deux entrées et quelques bouchons quotidiens parce que le garçon fréquente les endroits connus à Paris. Dehors Layvin Kurzawa. Lui, je croyais qu’il était déjà parti. Dehors Angel Di Maria, l’intermittent du spectacle. C’est un pari un peu fou lorsqu’on sait que l’Argentin choisit ses matches et qu’il est bon 1 fois sur 3 ou 4. Et puis il y a aussi Thilo Kehrer, le seul joueur étranger à bien parler français. C’est lui qui traduit les consignes de jeu de Mauricio Pochettino. Sont en danger aussi, Ander Herrera et Abdou Diallo. Il ne manquerait plus que Colin Dagba soit poussé vers la sortie pour que l’on parle de véritable révolution au Paris Saint-Germain. »

Sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton a poursuivi sur le ton de l’humour en évoquant les cas de Neymar Jr et Sergio Ramos. « Je vous rappelle quand même qu’il (Neymar) a marqué trois buts samedi soir contre Clermont (6-1). Alors, Leonardo penserait même à le prolonger jusqu’en 2035, quand on sait que Sergio Ramos veut rester 4 ans à raison de 6 matches par an. Je pense qu’il peut même rester beaucoup plus longtemps. On peut le garder jusqu’à 50 ans, un genre de Stanley Matthews (footballeur anglais qui a joué jusqu’à l’âge de 51 ans) des temps modernes. Bref, au Paris Saint-Germain, les premières grandes décisions sont tombées. Est-on sûr que le grand ménage a déjà commencé ? Ça je demande à voir. »