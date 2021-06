Féminines- Alana Cook rejoint l’OL Reign pour trois ans

Malgré le titre de champion de France, le premier de son histoire, l’effectif des Féminines du PSG va beaucoup changer. Avec les départs actés, Irene Paredes, Formiga et ceux quasiment officiel, Christiane Endler, Perle Morroni et Signe Bruun qui devraient rejoindre Lyon. Une autre défenseur quitte officiellement le PSG, Alana Cook. Ce lundi après-midi, l’OL Reign – franchise américaine de Lyon – a officialisé l’arrivée de l’internationale américaine. Elle a signé un contrat de trois ans. Un club que Cook connaît bien puisqu’elle avait été prêtée là-bas l’été dernier lors de la NWSL Challenge Cup. Cette saison, Alana Cook a joué 17 matches avec le PSG pour un but.