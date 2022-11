Après sept journée de D1 Arkema, les féminines du PSG pointent à la deuxième position de D1 Arkema, à deux petits points de l’OL. Une joueuse est particulièrement en forme côté Rouge et Bleu depuis plusieurs semaines, Kadidiatou Diani.

Pour l’heure, l’Olympique Lyonnais fait toujours la course en tête. La faute au dernier match nul concédé par le PSG devant Montpellier suite à une faute de main grossière signée Sarah Bouhaddi. Il reste cependant du temps aux joueuses de Gérard Prêcheur pour inverser la tendance. Et pour cela, ces dernières pourront compter sur un élément en particulier en la personne de Kadidiatou Diani.

Une joueuse en réussite

Car oui, depuis l’entame de la saison en cours, l’attaquante parisienne brille de mille feux. Sans conteste, elle se place comme l’une des meilleurs franciliennes depuis l’entame de l’exercice en cours. Durant son mois d’octobre, Diani a notamment scoré à trois reprises, en plus d’un impact certain au sein du secteur offensif du club de la capitale. Rien d’étonnant donc à la voir, une nouvelle fois, être nominée parmi les trois meilleurs joueuses du mois d’octobre en D1 Arkema. C’est la LFP qui vient tout juste de dévoiler ces candidates dans le cadre du Trophée UNFP. Kadidiatou Diani est ainsi en concurrence avec Lindsey Horan (OL) et Mathilde Bourdieu (Paris FC). Pour voter, c’est par ici.