Un groupe quasiment au complet pour le PSG avant Auxerre

Ce dimanche après-midi, le PSG reçoit l’AJ Auxerre dans son antre du Parc des Princes. Et pour cette partie, comptant pour la 15e journée de Ligue 1, Christophe Galtier devrait jouir d’un groupe quasiment au complet.

La Coupe du monde ouvrira ses portes dans moins de dix jours. Mais avant cela, le PSG devra s’acquitter de la réception de l’AJ Auxerre ce dimanche (13h00, Prime Video). Après son récent succès étriqué face au FC Lorient, le club de la capitale aura à cœur d’engranger les trois points de la victoire avant cette trêve internationale qui s’étalera jusqu’au 28 décembre prochain pour les Parisiens.

Kimpembe et Messi bien présents

Et pour cette confrontation, Christophe Galtier pourra s’appuyer sur un groupe particulièrement étoffé. Comme depuis le début de la saison, en réalité,, peu de pépins physiques sont à déplorer. On a d’ailleurs eu tout le loisir d’observer cela ce vendredi matin lors de la séance d’entraînement du jour côté PSG. Ainsi, comme prévu, Presnel Kimpembe et Lionel Messi, tous deux de retour à l’entraînement ce jeudi, étaient bel et bien de nouveau présents aux côtés de leurs partenaires. La seule absence notable a été celle de Fabian Ruiz. Une absence qui était, bien entendu, largement attendue. À noter également les présences de plusieurs titis. Désormais habitués du groupe professionnels, les jeunes El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaire-Emery, Ayman Kari et Ismaël Gharbi ont, eux aussi, participé à l’entraînement avec leurs ainés.