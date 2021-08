Le PSG va inclure une option d’achat dans le prêt de Bulka à l’OGC Nice (France Bleu)

Après Garissone Innocent (Vannes) et Alphonse Areola (West Ham), le PSG va prochainement prêter un troisième gardien de son effectif. En effet comme rapporté plus tôt dans la journée, l’arrivée de Marcin Bulka à l’OGC Nice serait en bonne voie. Après deux prêts compliqués lors de l’exercice précédent au FC Cartagena (LaLiga 2) et la Berrichonne de Châteauroux (Ligue 2), le gardien de 21 ans devrait intégrer le groupe de Christophe Galtier pour la saison 2021-2022. Le Polonais devrait jouer le rôle de doublure chez les Aiglons, derrière Walter Benítez.

Et selon les informations du journaliste de France Bleu Paris – Bruno Salomon – le PSG va inclure une option d’achat dans le prêt de Marcin Bulka. “Dans le prêt à venir du gardien de but Marcin Bulka à Nice, le PSG a inclus une option d’achat.” Le montant de cette option n’a pas été précisé. Pour rappel, l’ancien de Chelsea est sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2025. Plus tôt dans la journée, L’Equipe indiquait qu’un accord avait été trouvé et qu’il ne restait plus que la visite médicale à effectuer avant de finaliser ce prêt de l’international U21 polonais.