Pour ses toutes premières saisons en professionnel, Laurina Fazer convainc sous la tunique de son club formateur. La milieu de terrain a d’ailleurs accordé un entretien à Onze Mondial dans lequel elle exprime sa joie de jouer au PSG.

À l’image de la section masculine, celle féminine du PSG possède un centre de formation de premier plan. La grande réussite restant Marie-Antoinette Katoto. Mais d’autres titis parisiennes parviennent également à sortir leur épingle du jeu. C’est notamment le cas de Laurina Fazer.

Laurina Fazer, une vraie titi parisienne

Débarquée au PSG à l’âge de 7 ans, Laurina Fazer connaît le club de la capitale comme sa poche. Pour Onze Mondial, cette dernière a affiché sa satisfaction de pouvoir évoluer dans un tel club : « J’ai baigné dans le football et le Paris Saint-Germain depuis ma naissance, puisque mes parents sont fans du club. On sait tous que Paris est un grand club, alors le fait de pouvoir le rejoindre lorsque j’étais petite était incroyable. Je l’ai toujours dit et je le dis encore aujourd’hui : Paris, c’est ma famille, c’est ma maison, c’est dans mon cœur. Ce club m’a fait grandir en tant que joueuse et en tant que femme. Je me sens chez moi quand je porte ces couleurs et quand je représente le club sur le terrain. »

Dans un second temps, Laurina Fazer s’est également exprimée sur son coach, Gérard Prêcheur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne tarit pas d’éloges à son égard : « C’est un coach qui est reconnu et réputé dans le monde du football. On peut voir son expérience à travers les séances d’entraînements. C’est important d’avoir un entraîneur avec un tel passé et une telle expérience. On ressent tout cela au quotidien. C’est une personne qui est très proche de nous. Il nous accompagne au quotidien et il a toujours de bons conseils. Avec lui, tout se passe bien. »