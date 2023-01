PSG / Reims – Le groupe parisien dévoilé

Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 20h45 (Prime Video), le PSG reçoit le Stade de Reims dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Et voici le groupe rouge et bleu retenu pour cette échéance.

Le PSG connaît une passe délicate. Après avoir conservé son invincibilité durant quatre mois, le club de la capitale s’est incliné à deux reprises depuis que l’année 2023 s’est lancée. Ce dimanche, les hommes de Christophe Galtier auront donc l’opportunité de rebondir après le revers concédé sur la pelouse du Stade Rennais lors de la journée précédente (1-0).

Et pour cette partie, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe plutôt étoffé. Seul Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele manquent à l’appel. Pour suppléer l’ancien joueur du RB Leipzig, le coach parisien a une nouvelle fois convoqué Timothée Pembele. Plusieurs titis sont également présents à l’image des désormais habitués El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi. Pour sa part, Marco Verratti est bel et bien présent au sein de ce groupe de 21 joueurs.

Le groupe du PSG pour affronter Reims