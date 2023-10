Alors que les féminines du PSG accueillent Manchester United ce mercredi soir en marge de l’UWCL, le CUP a, lui, appelé à soutenir les Rouge et Bleu en masse.

C’est une rencontre des plus décisives qui se jouera ce mercredi soir du côté du Parc des Princes. Les féminines du PSG reçoivent ainsi Manchester United dans leur antre. L’objectif est simple : valider un succès après le match nul de l’aller afin de prendre part à la suite de la Women’s Champions League. Et comme de coutume lors de grosses échéances, les supporters devraient être présents en nombre pour soutenir leurs joueuses. Le Collectif Ultras Paris a d’ailleurs publié un communiqué afin d’appeler tous les fans rouge et bleu à se rendre dans l’enceinte parisienne ce mercredi soir.

Le communiqué du Collectif Ultras Paris

« Ce mercredi 18 octobre 2023, le PSG accueille Manchester United et la victoire est impérative afin d’accéder à la WCL 2023-2024. Plus que jamais, nous devons répondre présents pour pousser nos joueuses pour la qualification après le match nul à l’aller en terre anglaise. L’équipe doit ressentir la ferveur du peuple parisien derrière elles. Le Parc doit vibrer. Le virage Auteuil doit trembler pour faire plier les mancuniennes. Notre rôle est simple : ne rien lâcher et toujours encourager le PSG. Tous au Parc, tous derrière elles ! Allez Paris ! »