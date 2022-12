Victorieuses du Real Madrid (2-1), les Féminines du PSG se qualifient pour la phase finale de l’UEFA Women’s Champions League grâce à une Kadidiatou Diani encore une fois décisive.

Les Féminines du PSG ont vécu une semaine de rêve. Victorieuses de l’OL (1-0) dans le choc de D1 Arkema dimanche dernier, les Parisiennes occupent désormais la première place du championnat et ont été sacrées championnes d’automne. Et ce vendredi, les joueuses de Gérard Prêcheur abordaient donc cette 5e journée de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League avec une grande confiance. Et avec un objectif clair en tête, une qualification pour les quarts de finale de la compétition. Dans un Parc des Princes avec plus de 16.000 spectateurs, les Parisiennes sont venues à bout du Real Madrid (2-1).

Kadidiatou Diani encore décisive

Avec un but rapide d’Elisa de Almeida (1-0, 15e), les Féminines du PSG ont réussi une entame parfaite et sont rentrées aux vestiaires avec cet avantage. À l’heure de jeu, les Parisiennes ont marqué un deuxième but important. Après une faute sur Ashley Lawrence dans la surface, Kadidiatou Diani a transformé un penalty (2-0, 61′). En l’absence de Marie-Antoinette Katoto, la numéro 11 des Rouge & Bleu confirme sa très belle saison et avait notamment offert la victoire en fin de match face aux Fenottes le week-end dernier. Malgré une réduction de l’écart du club madrilène en fin de match (2-1, 81′), les vice-championnes de France se sont imposées sur le score de 2-1. Deuxième du groupe, le PSG disputera une dernière rencontre face à Chelsea, leader avec trois points d’avance, le 22 décembre prochain.

Classement Groupe A