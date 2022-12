Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 17 décembre 2022. J-1 avant la finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine, le syndrome grippal qui touche quelques joueurs français, Kylian Mbappé dans les traces de Pelé, la relation chaotique entre l’attaquant du PSG et Leandro Paredes.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé et son possible destin commun avec la légende du football, Pelé. En effet, en remportant une deuxième Coupe du monde d’affilée à seulement 23 ans, l’attaquant du PSG marquera l’histoire comme l’ancien international brésilien, double champion du monde à l’âge de 21 ans. Le parallèle entre les deux joueurs existait déjà lors de la Coupe du monde 2018. Kylian Mbappé, alors âgé de 19 ans, était devenu le plus jeune buteur en finale de Coupe du monde contre la Croatie (4-2), une première depuis Pelé et ses 17 ans en 1958 face à la Suède (5-2). Et les deux footballeurs avaient quelques points communs après leur premier sacre : « leur jeune âge, cette manière d’appréhender et d’amortir la pression, mais aussi une façon d’attirer la lumière et de n’en être pas vraiment aveuglé », note L’E. Et quatre ans et demi plus tard, le natif de Paris va donc disputer une deuxième finale d’affilée avec les Bleus. Mais en comparaison, la deuxième Coupe du monde du Roi Pelé en 1962 a été moins glorieuse en raison d’une blessure musculaire qui le privera de la finale contre la Tchécoslovaquie (3-1). Il faudra donc attendre dimanche pour savoir si les Bleus pourront conserver leur titre, un exploit réalisé seulement par l’Italie (1934, 1938) et la Seleção brasileira (1958, 1962). Même s’il est moins performant depuis les quarts de finale, Kylian Mbappé reste une menace permanente pour ses adversaires. En plus de ses statistiques officielles (5 buts et 2 passes décisives), l’attaquant du PSG est impliqué dans la plupart des réalisations des Bleus depuis le début de la compétition.

Le quotidien sportif revient également sur la relation chaotique entre Leandro Paredes et Kylian Mbappé. Les deux joueurs pourraient se retrouver en finale ce dimanche. « Dans tous les cas, les retrouvailles risquent d’être animées entre ces deux joueurs qui ne s’aiment pas », rapporte L’Equipe. Pour comprendre la tension entre les deux joueurs, il faut remonter à la saison passée et les divisions dans le vestiaire parisien entre le clan francophone et sud-américain. Les privilèges accordés au clan sud-américain ne sont pas appréciés par une partie du vestiaire des Rouge & Bleu. « Leandro Paredes, lieutenant au quotidien de Lionel Messi, après avoir été celui de Neymar, en est l’un des plus fervents représentants. » Une altercation banale entre Achraf Hakimi, grand ami de Kylian Mbappé, et le milieu de terrain argentin, avait éclaté lors d’un entraînement. Un climat brûlant qui s’est prolongé sur le terrain lorsque l’international marocain était très peu servi sur son côté droit par l’Argentin Angel Di Maria, autre joueur du clan sud-américain. « Des prises de bec auxquelles se refuse de participer Messi, assez loin finalement de toutes ces histoires. » Malgré son faible temps de jeu à l’époque, Sergio Ramos « s’étonne que les appels d’Hakimi restent sans réponse et le fait remarquer. » Et les relations ne se sont pas améliorées à l’image du match de Ligue des champions entre le PSG et le Juventus Turin où Sergio Ramos avait copieusement insulté Leandro Paredes.

De son côté, Le Parisien revient sur le virus qui touche l’équipe de France depuis une semaine. Cinq joueurs ont été ou sont victimes d’un syndrome viral, qui se propage en interne. Déjà pas épargnés par les blessures de plusieurs cadres avant le début du Mondial, les Tricolores doivent désormais composer avec ce virus, juste avant la finale face à l’Argentine (dimanche à 16h). Touché en début de semaine, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot vont mieux et ont repris l’entraînement collectif. Mais trois autres joueurs ont été touchés par ce syndrome viral. Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman. Le défenseur de Manchester United semble moins touché que celui de Liverpool, le plus surveillé et isolé. « Dans ce contexte, le staff des Bleus est en alerte maximale. Les joueurs se saluent en se checkant le poing, des flacons de gel hydroalcoolique les accueillent dans chaque pièce. » De plus, Aurélien Tchouaméni (contusion de la hanche) et Théo Hernandez (contusion à un genou) ont également été ménagés ce vendredi et ont travaillé en salle.