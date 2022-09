Féminines – Officiel : le PSG s’offre Jackie Groenen

La section féminine du PSG est remontée sur le pont pour cet exercice 2022-2023. Et après un revers frustrant face à l’OL en Trophée des Championnes pour leur tout premier match, les Parisiennes ont validé leur premier succès face à Soyau en marge de la journée d’ouverture de la D1 Arkema. Mais outre le volet purement sportif, il est à noter que le mercato estival est toujours ouvert jusqu’au 20 septembre prochain. L’occasion d’étoffer un chouïa l’effectif à la disposition de Gérard Prêcheur.

Jackie Groenen est Rouge et Bleu

Et se renforcer, c’est exactement ce que vient de faire le PSG. En effet, ce jour, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Jackie Groenen en provenance de Manchester United. La milieu de terrain batave se place donc comme la recrue phare rouge et bleu cet été. Désormais liée à son nouveau club pour une durée de trois saisons, la joueuse de 27 ans permettra à Gérard Prêcheur de pouvoir s’appuyer sur une joueuse d’expérience et de grande qualité dans le secteur du milieu de terrain.

La principale intéressée a d’ailleurs livré son ressenti après cette signature sur le site officiel du PSG : « Je suis très excitée d’être ici. C’est un grand changement, un grand pas pour ma carrière. Je suis très heureuse d’être Parisienne, d’être enfin ici à Paris. Mes premières impressions sont très bonnes. Tout le monde est si gentil avec moi. J’ai déjà rencontré la plupart des filles, et elles ont toutes l’air adorables. Je suis très excitée d’être ici dans l’un des plus grands clubs du monde. (…) « Je suis venue ici pour gagner. J’espère donc gagner beaucoup de trophées cette saison et je suis très excitée à l’idée de jouer la Champions League. Je pense que les objectifs sont les mêmes pour l’équipe, celui de gagner un maximum de matches. Je vais aussi découvrir la D1 Arkema, j’ai regardé certains matchs et je sais que la rivalité entre Paris et Lyon est très importante, j’ai hâte de jouer ces rencontres ! »