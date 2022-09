Une belle audience pour Canal+ lors de Maccabi Haïfa / PSG

Après un succès de qualité dans son antre face à la Juventus (2-1), le PSG a validé un second succès de suite en Ligue des Champions ce mercredi soir. Opposés au Maccabi Haïfa en terrain hostile, les Parisiens ont cravaché, mais se sont finalement imposés sur le score flatteur de 1-3. Menés au score, les hommes de Christophe Galtier ont su renverser la tendance grâce à des réalisations de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr.

1,7 millions de personnes devant Haïfa / PSG

Une rencontre qui était diffusée sur plusieurs chaînes différentes. D’abord sur le groupe Canal avec Canal+ et Canal+ Foot et ensuite sur RMC Sport 1. D’ailleurs, le journal L’Equipe, via son site web, nous indique ce jour le nombre de téléspectateurs présents, en moyenne, devant cette partie ce mercredi soir sur les antennes de Canal+. Ainsi, sans compter encore les chiffres de Canal+ Foot, l’audimat enregistré par Canal+ lors de ce choc de Ligue des Champions est tout à fait convenable : 1,7 millions de téléspectateurs ont ainsi pu assister au succès rouge et bleu. Ce qui représente une part d’audience de 8,5%. Pour comparaison, PSG/ Juve avait, lui, rassemblé 2 millions de téléspectateurs la semaine passée sur Canal+ et Canal+ Foot.