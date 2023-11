Féminines PSG : les dates des matches reportés dévoilées

Les Féminines du PSG ont vu deux de leurs matches de D1 Arkema ne pas pouvoir se jouer. Ce vendredi, la FFF a dévoilé les nouvelles dates de ces deux rencontres.

Les Féminines du PSG se classent troisième de D1 Arkema avec 15 points. Elles comptent six points de retard sur le Paris FC, et neuf sur Lyon. Mais les joueuses de Jocelyn Prêcheur ont deux matches en moins. En effet, elles avaient vu leur rencontre contre le Stade de Reims stoppée en raison de jet de feux d’artifices sur la pelouse du stade Léo-Lagrange de Poissy le 14 octobre dernier alors que le score était de 0-0. En ce qui concerne le match contre Guingamp, le 4 novembre, il avait été reporté en raison d’un terrain impraticable au stade Georges-Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye.

A voir aussi : UWCL – Les Parisiennes en danger après leur défaite face au Bayern

Le PSG ne sera pas sanctionné pour les feux d’artifices

Ce vendredi, la FFF a dévoilé la nouvelle programmation des deux rencontres. Celle entre le PSG et Reims se jouera le mercredi 17 janvier à 18h30. Cette reprogrammation indique que le club de la capitale ne sera pas sanctionné pour ces débordements, le dossier ayant été placé en instruction quelques jours après les incidents. En ce qui concerne la rencontre contre Guingamp, elle se jouera le samedi 17 février à 14h30. En cas de succès lors de ces deux matches, le PSG reviendra à hauteur du Paris FC et à trois points des Lyonnaises. Sauf si elle se rapproche avant la trêve hivernale en cas de mauvais résultats du Paris FC et de l’OL.