Féminines PSG

Hier soir, les Féminines du PSG ont parfaitement négocié leur déplacement en Albanie en venant à bout de Vllaznia Shkodër (4-0) et ont réalisé un pas supplémentaire vers une qualification en quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League. Mais le coach parisien n’est pas pleinement satisfait de la prestation de ses joueuses.

Après avoir mal entamé sa phase de poules de Ligue des champions avec une défaite face à Chelsea (0-1) et un nul contre le Real Madrid (0-0), les Féminines du PSG ont réussi à s’imposer lors de la double confrontation face à la faible équipe de Vllaznia Shkodër (5-0 à l’aller et 4-0 au retour). Des résultats qui permettent aux Rouge & Bleu d’être deuxièmes de la poule (7 pts), à trois unités de Chelsea. Et à l’aube d’une semaine importante avec un déplacements à Lyon (dimanche) en D1 Arkema et la réception du Real Madrid (vendredi 16 décembre) dans le cadre de la 5e journée de l’UWCL, les Parisiennes devront trouver une certaine efficacité devant les buts. Face aux Albanaises ce jeudi soir, les Féminines du PSG ont réalisé 35 tirs pour seulement 10 cadrés.

« J’espère que nous ne regretterons pas les occasions manquées »

Un manque d’efficacité qui a agacé l’entraîneur parisien, Gérard Prêcheur, dans des propos relayés par le site officiel du club. « Je suis exigeant et c’est pour cela que j’ai exprimé un certain mécontentement sur le banc par rapport au respect du plan de jeu et des consignes. Je sais que c’est difficile de marquer des buts, et on en a inscrit 9 sur les deux rencontres. Dans l’hypothèse où la différence de but serait décisive, j’espère que nous ne regretterons pas les occasions manquées sur ces deux matches. Le sentiment est donc mitigé, mais nous avons réussi à faire cette performance tout en parvenant à gérer l’effectif et la fatigue du mieux possible. On souhaitait trouver cet équilibre entre la performance sportive et la gestion du groupe. » Prochaine rencontre en Coupe d’Europe le 16 décembre prochain, au Parc des Princes, avec la réception du Real Madrid.

Classement groupe A

Chelsea – 10 pts (+11) PSG – 7 pts (+8) Real Madrid – 5 pts (+0) Vllaznia – 0 pt (-19)