Les féminines du PSG ont connu des débuts difficiles dans cette campagne de Ligue des Champions. Avec une défaite face à Chelsea (0-1) et un match nul contre le Real Madrid (0-0), les Parisiennes devaient impérativement se relancer. Le 23 novembre dernier, l’écrasante victoire face à Vllaznia (5-0) a remis le club sur de bons rails. Ce soir, les joueuses de Gérard Prêcheur ont dominé de la tête et des épaules l’équipe albanaise qu’elles affrontaient pour la seconde fois cette saison (0-4) mais cette-fois à l’extérieur.

Diani voit double

Au bout de la 19e minute, un corner est botté côté parisien et le ballon est touché de la main par Berisha. Le PSG ouvre le score à l’instar de Kadidiatou Diani sur pénalty. 15 minutes plus tard, suite à un très bon travail de Martens sur la gauche, Diani reçoit le ballon dans la surface et score une nouvelle fois. Le club de la capitale domine cette partie et fait donc le break avant la pause. À la sortie des vestiaires, les Parisiennes multiplient les offensives pour faire plier leur adversaire. Le troisième but est finalement inscrit par Bachmann qui reprend un centre de Cascarino côté gauche et envoie une lourde frappe dans la lucarne opposée (60e). Martens sert dans les bonnes conditions Folquet qui envoie le cuir dans le but adverse. Si Martens n’a pas marqué ce soir, elle aura été dans tous les bons coups. Le PSG prend une option pour les quarts de finale de cette campagne européenne. En attendant la fin du match Real Madrid/Chelsea, les Rouge & Bleu sont deuxième avec 7 points, derrière Chelsea (10 points) et devant le Real Madrid (4 points). Il faudra confirmer contre le club madrilène le 16 décembre prochain au Parc des Princes, sans oublier le choc face à l’OL en D1 qui aura lieu ce dimanche.