Après deux jours sans matches, la Coupe du monde fait son retour ce vendredi avec les quarts de finale. Et la première rencontre opposera le Brésil à la Croatie.

Grand favori de la compétition, le Brésil voudra faire un pas supplémentaire faire sa quête d’une sixième étoile. Pour cela, les joueurs de Tite devront venir à bout de la Croatie (16h sur beIN SPORTS 1) au stade Education City. Après une brillante qualification suite à une nette victoire face à la Corée du Sud (4-1), la Seleção brasileira a séduit. Une belle performance qui coïncide avec le retour de Neymar. Victime d’une entorse à la cheville droite le 24 novembre dernier, l’attaquant du PSG avait effectué une course contre la montre pour être disponible dès le premier match de la phase finale. Sobre et efficace, le numéro 10 avait marqué sur penalty. Et sans surprise, il est pressenti pour être titulaire face à la Croatie.

📸 | Le PSG bien représenté dans ces 1/4 de finale de la Coupe du Monde 🌟



(et encore il n’y a que la moitié des joueurs présents sur la photo)

🇦🇷🇧🇷🇫🇷🇲🇦🇵🇹 pic.twitter.com/g4XTSkW14C — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 7, 2022

Une équipe-type face à la Croatie

Et pour affronter les vice-champions du monde 2018, Tite devrait aligner la même équipe que celle victorieuse face aux Sud-Coréens lundi dernier, comme le rapporte Globo Esporte. Une seule incertitude demeure, le retour ou non d’Alex Sandro dans le onze de départ. Sinon, le quintuple vainqueur de la compétition pourra s’appuyer sur sa solide charnière centrale Marquinhos – Thiago Silva. L’indispensable Casemiro sera associé à Lucas Paqueta au milieu de terrain. Enfin, les quatre attaquants Raphinha, Vinicius Jr, Richarlison et Neymar Jr seront associés. En face, la Croatie pourra s’appuyer sur son milieu expérimenté Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic et Luka Modric.