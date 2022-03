Neymar vit une nouvelle saison difficile au PSG. Encore une fois éloigné des terrains pendant de très longues semaines, le Brésilien peine à retrouver son niveau depuis son retour à la compétition à la mi-février. Le numéro 10 parisien a même été sifflé lors de la réception de Bordeaux quatre jours après l’élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions. L’ancien barcelonais a rejoint sa sélection pour disputer les deux derniers matches de la phase qualificative à la Coupe du Monde 2022, même si le Brésil est déjà qualifié.

Présent en conférence de presse, Tite – le sélectionneur de la Seleçao – a expliqué être inquiet pour le joueur du PSG. « Nous avons une inquiétude générale, mais il y a des choses qui sont très intimes, à l’intérieur du vestiaire des choses particulières. Les réalités du club et celles de l’équipe nationale sont différentes. Plusieurs joueurs ont eu des difficultés dans leurs clubs et d’autres arrivent en confiance. Neymar est déjà habitué à jouer sous pression. Nous avons déjà une pression qui est la nôtre et nous n’allons pas mettre la pression des autres.«