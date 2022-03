Après une phase de poules parfaite, les Féminines du PSG affrontent ce mardi soir le Bayern Munich en quart de finale de l’UEFA Women’s Champions League. Pour cette rencontre, Didier Ollé-Nicolle peut compter sur un groupe quasiment au complet. Et pour cette rencontre, le coach parisien a décidé de titulariser son équipe type. Paulina Dudek, qui souffre d’une entorse à la cheville gauche, est la seule cadre absente. Elle est remplacée par Elisa De Almeida en défense centrale au côté d’Amanda Ilestedt. Les deux joueuses seront accompagnées d’Ashley Lawrence et Sakina Karchaoui. Le but est gardé par Barbora Votikova. Sara Dabritz, Kheira Hamraoui et Grace Geyoro composent le milieu de terrain alors que Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Sandy Baltimore animeront l’attaque.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par les Parisiennes. Bon match à tous !

1′ Premier centre du Bayern venu de la droite et capté tranquillement par Votikova

3′ Premier coup franc à 35 mètres pour le Bayern. Le ballon arrive dans les bras de Votikora, qui s’emmêle les pinceaux. Cafouillage dans la défense parisienne mais le ballon est finalement dégagé.

8′ Le Bayern maîtrise ce début de match, le PSG n’arrive pas à s’approcher de la surface bavaroise.

9′ Grosse occasion du Bayern. Sur un centre à ras de terre venu de la droite, le ballon est dévié par Ilestedt juste devant l’attaquante allemande.

12′ Premier Corner pour le PSG. Il ne donne rien

13′ Grosse occasion du Bayern. Frappe dans la surface repoussée du pied par Ilestedt en corner. Un corner qui ne donne rien

15′ Débordement de Katoto sur le côté droit de la défense bavaroise mais son centre est trop fuyant

18′ Carton jaune pour Asseyi après avoir retenu Diani à droite de la surface bavaroise

19′ Coup franc mal tiré par Dabritz. Corner pour le PSG

20′ But !!! Marie-Antoinette Katoto ouvre le score ! Après une tête sur la barre transversale de Diani, Marie-Antoinette Katoto suit bien sur le petit cafouillage dans les six mètres et marque le premier but de ce match . Après vérification à la vidéo, le but est validé.

Après une tête sur la barre transversale de Diani, . Après vérification à la vidéo, le but est validé. 29′ Centre venu de la droite facilement capté par Votikova

30′ Tête bavaroise trop croisée et sans danger pour le PSG. La joueuse était de toute façon hors-jeu

36′ Après un choc dans la surface parisienne sur un corner, Dabritz reste quelques minutes au sol. Les soigneurs demandent le changement

38′ Nouvelle occasion bavaroise repoussée en corner par De Almeida

40′ Touchée à la tête sur un duel aérien et sonnée, Dabritz doit sortir et est remplacée par Aminata Diallo

41′ Bon centre de Karchaoui mais le ballon est repoussé par la défense bavaroise

Feuille de match Bayern Munich / PSG

Quart de finale aller UEFA Women’s Champions League – Mardi 22 mars 2022 à 18h45 heures à l’Allianz Arena – Diffuseur : Youtube DAZN – Arbitre : Marta Huerta De Aza – VAR : Ricardo de Burgos –