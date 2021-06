Mendy : “Grace Geyoro, une joueuse phénoménale”

Bernard Mendy a remporté le titre de champion de France de D1 Arkema en étant l’un des adjoints d’Olivier Echouafni. L’ancien latéral droit parisien (2000-2008) est heureux au sein de la section féminine du PSG, qu’il a rejoint en 2017. Mendy qui a tenu à rendre hommage à sa capitaine, Irene Paredes, qui va quitter le club. “Irene (Paredes), c’est la capitaine par excellence. Elle a été exemplaire, savoure l’ancien international français pour Le Parisien. Sa complémentarité avec Paulina (Dudek), une jeune joueuse, en difficulté au début. Elle a pris une dimension énorme car c’est une travailleuse. Quant à Irène, elle sait qu’elle est passée par des moments difficiles. C’est une juste récompense pour la femme et la joueuse qu’elle est. Ashley (Lawrence) et Perle (Morroni), ce sont deux joueuses qui ont fait une très bonne saison en championnat.“

Il a aussi encensé Grace Geyoro. “Grace, c’est N’Golo Kanté. Une joueuse phénoménale. Elle a été monstrueuse, au-delà de son talent individuel, elle s’est mise au service du collectif. Elle peut marquer encore plus, prendre le jeu plus à son compte. Elle a été performante dans les petits et surtout les grands matches.“