Fernandez : « Nous ferons tout pour gagner contre le PSG »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le Benfica et le PSG s’affrontent lors du choc de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les deux équipes ont remporté leurs deux premiers matches et se partagent la tête du groupe H. Comme son coach, Roger Schmidt, Enzo Fernandez – révélation du début de saison des Lisboètes – s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Le PSG

« Demain, ce sera un grand match, du 50/50, même si les gens peuvent donner un peu plus de favoritisme à notre adversaire. Ils ont de grands joueurs et de la qualité, mais nous aussi. Le PSG pourrait être favori, mais nous allons tout donner et jouer avec le plan que nous avons élaboré. On connaît le travail qu’on a à faire sur le terrain. Nous ferons de notre mieux pour remporter la victoire.«

Match nul, un bon résultat ?

« Nous voulons gagner et nous ferons tout pour y parvenir. On prépare le match de la meilleure des manières pour aller chercher les trois points. Nous ferons de notre mieux. »

Quelles astuces pour gagner le match ?

« La concentration est primordiale. L’attitude, les ambitions, on croit en l’équipe et en nos coéquipiers. Nous sommes un groupe spectaculaire, avec une très bonne énergie positive et nous ferons de notre mieux pour gagner. Nous voulons rendre tout le monde heureux et nous espérons que les fans nous accompagneront avec tout l’amour qu’ils ont pour nous. Nous ferons de notre mieux pour obtenir les trois points.«