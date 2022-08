Le PSG a parfaitement su gérer son deuxième match en Ligue 1 ce samedi soir en venant à bout du Montpellier HSC en s’imposant sur le lourd score de 5-2. Kylian Mbappé a inscrit son premier but de la saison, mais c’est surtout Neymar qui a fait le chaud avec un doublé et une copie rendue de haute volée. Face à l’armada rouge et bleu, les Montpelliérains n’ont pas pu faire face, voici, en substance, le message véhiculé par Jordan Ferri au sortir de cette rencontre au micro de Canal+.

« En première mi-temps, on avait l’impression de ne pas être trop en difficultés. après,, il y a eu ces deux pénaltys. À la moindre brèche, ils font la différence. Après, ils sont usants. C’est dur de tenir les 90 minutes. On sait qu’ici c’est compliqué de ramener quelque chose. C’est Paris, avec ses joueurs, la grandeur de l’effectif. Il faut le prendre en compte. On se dit que c’est un regret de ne pas jouer. Mais après, c’est tellement compliqué ici. On a réussi parfois à sortir le ballon. Parfois on l’a bien fait, parfois non. C’est comme ça. ».