Verratti : « On est contents du résultat »

Après avoir écrasé le Clermont Foot lors de la première journée de Ligue 1, le PSG a réitéré lors de la journée suivante avec un succès fleuve face au Montpellier HSC. Malgré deux buts encaissés, les Rouge et Bleu n’ont jamais été inquiétés et se sont finalement imposés sur le score fleuve de 5-2. Neymar a régalé, comme depuis l’entame de cet exercice. Au milieu de terrain, Marco Verratti a, lui, bien tenu son rang. Après le match, l’Italien a livré quelques mots en zone mixte.

« Le retour au Parc des Princes ? Ça fait plaisir, on attendait ça depuis longtemps. On avait hâte de retrouver le championnat de montrer qu’on a fait une bonne préparation. On en est déjà au troisième match. Ça s’est bien passé. On a marqué beaucoup de buts, on aurait pu en marquer plus. Mais on est contents du résultat. On est aussi un peu déçu des deux buts encaissés, mais c’est comme ça. On est content. La MNM ? Ce sont des joueurs très importants. On va avoir besoin d’eux, qu’ils soient au maximum. Neymar fait de très bons entraînements et il fait un début de saison magnifique. Je suis sûr qu’il va continuer comme ça. »