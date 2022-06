Revue de Presse PSG : Vitinha, Sanches, Galtier, Paredes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 19 juin 2022. Vitinha va être la première recrue du mercato estival, le Portugais possède un profil similaire à celui de Marco Verratti, Renato Sanches également courtisé pour renforcer le milieu de terrain, pas encore d’avancées significatives dans le dossier Christophe Galtier et une prolongation automatique dans le contrat de Leandro Paredes.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le dossier Vitinha, milieu de terrain du FC Porto qui rejoindra prochainement le PSG. En effet, « un accord a été trouvé entre les différentes parties » pour la signature du milieu de 22 ans et il ne manque plus que la visite médicale avant l’officialisation. Le Portugais va s’engager pour une durée de cinq ans et contre une somme de 40M€. Dans ce dossier, les dirigeants parisiens ont devancé la concurrence de Manchester United et du Bayern Munich. Le néo-international portugais « a choisi de rejoindre le PSG, avec lequel les discussions ont commencé il y a plusieurs semaines dans la plus grande discrétion », rapporte L’E. Après l’arrivée de Vitinha, Luis Campos vise encore au moins deux recrues pour le milieu de terrain. Comme évoqué ce samedi soir, Renato Sanches (24 ans / juin 2023) est dans le viseur du dirigeant parisien et le club de la capitale a ouvert les discussions avec le LOSC. Mais rien n’est fait pour le moment et d’autres profils sont également étudiés.

Mais avant d’avancer plus loin dans son mercato, le PSG devra avant tout régler le dossier de l’entraîneur. En effet, ce flou entourant le futur coach des Rouge & Bleu « pèse à bien des égards, sur les (légitimes) attentes de potentielles recrues ou sur les projections des jeunes issus de la formation. » Et le board parisien devra également penser à dégraisser l’effectif, ce qui explique notamment le retard dans le dossier Milan Skriniar (27 ans / juin 2023). En tête de liste pour renforcer la défense centrale du PSG, le Slovaque voit son club de l’Inter demander entre 60-80M€. « Sven Botman (22 ans, Lille, 2025) ou encore Gabriel (24 ans, Arsenal, 2025) font partie des profils visés. » De plus, l’arrivée de Vitinha doit envoyer un message aux autres milieux de terrain. À l’exception de Marco Verratti, les autres joueurs de l’entrejeu peuvent être vendus ou prêtés. « Si l’on élargit à l’ensemble du groupe, c’est même une quinzaine de joueurs qui ne seraient pas retenus », précise le quotidien. La Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre) pourrait notamment servir les intérêts du PSG face à certains indésirables.

Le quotidien sportif dresse également un portrait de Vitinha, qui est considéré comme « l’héritier de Marco Verratti au PSG. » En effet, le joueur de 22 ans possède de nombreuses similitudes dans le jeu avec le milieu de terrain italien. Le Portugais a débuté en professionnel à l’âge de 19 ans et a notamment remporté la Youth League avec le FC Porto en 2019. Malgré un prêt compliqué à Wolverhampton en 2020-2021, Vitinha s’est imposé comme un joueur important dans l’effectif de Sérgio Conceição (47 matches dont 36 titularisations) et a notamment remporté le doublé Coupe-Championnat. Aligné dans un double pivot lors de cet exercice, Vitinha a été le meneur reculé des Dragons grâce à sa technique très sûre. Conservation de balle, jeu long et court, transition offensive rapide, le Portugais de 22 ans excelle dans de nombreux domaines. Son entraîneur avait notamment déclaré : « Je pense que c’est un milieu complet, il récupère beaucoup de ballons, défend beaucoup. Si vous ajoutez à cela ses qualités techniques, cela donne un joueur qui vous agrandit le terrain. » Mais reste à savoir s’il sera compatible avec Marco Verratti, alors que les deux profils sont assez similaires sur certains points. L’association des deux joueurs pourrait créer un déficit de taille et de puissance dans l’entrejeu. Ainsi, un milieu à trois serait certainement plus adapté, « avec Verratti en sentinelle et Vitinha à un poste de relayeur. »

L’Equipe évoque également le dossier de l’entraîneur du PSG. Toujours en poste, Mauricio Pochettino ne sera pas conservé mais il n’y a toujours pas d’accord sur l’indemnité de son départ. Et la soirée de samedi n’a pas apporté d’avancées significatives dans le dossier Christophe Galtier, que ce soit du côté de l’OGC Nice ou du PSG. Mais le club niçois a fait savoir quel était le prix pour racheter les deux années de contrat de son coach. Si le montant n’a pas filtré, la seule certitude est que le PSG « n’a pas répondu favorablement au tarif demandé par les Aiglons. » Les discussions se poursuivent donc entre les différentes parties. Les deux clubs souhaitent boucler ce dossier rapidement afin d’avancer dans leur mercato et se projeter sur la saison à venir.

Enfin, le quotidien sportif nous informe qu’une option automatique dans le contrat de Leandro Paredes s’est récemment activée. Initialement lié au PSG jusqu’en 2023, l’Argentin voit désormais son contrat s’étendre d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Cependant, le joueur de 27 ans est bien placé sur la liste des transferts par les dirigeants parisiens. Ainsi, la Juventus, Manchester United et l’AS Monaco sont intéressés par le profil de l’international argentin. « Mais le PSG se montre exigeant et il n’entend pas brader un joueur qui conserve une certaine cote sur le marché. » De son côté, l’Argentin souhaite rester dans la capitale française, comme il l’avait récemment déclaré.

De son côté, Le Parisien dresse aussi un portrait de la future recrue du PSG, Vitinha. Le Portugais de 22 ans va rejoindre les Rouge & Bleu et est décrit comme un « crack » par l’ensemble des observateurs portugais. L’ancien international, Deco, s’était récemment montré élogieux envers son compatriote : « Je vois une vraie star, un joueur au potentiel énorme qui est déjà l’une des références de Porto. C’est un footballeur remarquable qui fait preuve d’une grande maturité. » Fil d’un ancien footballeur (Vitor Manuel), Vitinha a grandi dans le monde du football (son grand-père et l’un de ses oncles ont aussi été professionnels). Son année 2019 a notamment été prolifique avec une victoire en Youth League, le trophée de « révélation » du tournoi de Toulon et une finale d’Euro avec les U19 portugais. Malgré un prêt peu convaincant à Wolverhampton en 2020-2021, Vitinha « en a profité pour s’aguerrir physiquement et mentalement malgré un temps de jeu limité. » Ainsi, il est devenu un joueur important de Sérgio Conceição depuis fin novembre. Son style de jeu se rapproche d’un Marco Verratti, un joueur qu’il va désormais côtoyer lors des prochaines saisons.