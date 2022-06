Fin de contrat 2023 – Quelle porte de sortie pour Rafinha ?

A l’image du feuilleton qu’a été le dossier Mbappé (toutes proportions gardées) la gestion des contrats se doit d’être considérée tout autant qu’un transfert classique. En effet, être aux aguets sur les arrivées pour renforcer son effectif a son importance, mais savoir dégraisser et se débarrasser de certains contrats, est tout aussi important. C’est en ce sens que le nouveau conseiller sportif du PSG, Luis Campos, sera accompagné d’Antero Henrique, ancien directeur sportif du club, afin de prendre en charge la partie des ventes de ce mercato estival 2022. Car oui, si les arrivées sont très attendues à Paris, le dégraissage de l’effectif se présente également comme un chantier on ne peut plus important pour la nouvelle direction sportive du PSG. En fin de contrat en 2023, Rafinha postule pour un départ. Arrivé au club à l’été 2020 en provenance du FC Barcelone, son club formateur, contre une somme avoisinant les 2 millions d’euros, le milieu de terrain brésilien a été prêté à la Real Sociedad en janvier 2022, afin d’y terminer l’exercice en cours de cette année-là.

Une présence énigmatique

Dans le projet du PSG, finaliste de la Ligue des Champions à ce moment, l’arrivée de Rafinha interroge. Un joueur qui ne s’est jamais imposé dans ses clubs, pose ses bagages dans un projet aussi ambitieux que celui des Rouge & Bleu. Sous les ordres de Thomas Tuchel, le Brésilien ne s’affirme ni comme titulaire, ni comme une bonne option dans la rotation. A 29 ans, Rafinha n’a connu le haut niveau international qu’à deux reprises avec le Brésil. Un milieu de terrain souvent prêté pour trouver du temps de jeu, l’idée pour le PSG semblait mauvaise dès le départ. Quelques mois après son prêt à la Real Sociedad, le joueur s’exprime sur les difficultés qu’il a pu rencontrer au PSG auprès des médias de la Liga : « La Real Sociedad ? Ils étaient intéressés depuis un certain temps, mais nous n’en avions jamais parlé. En novembre, les négociations ont commencé, je voulais retourner en Espagne et je connaissais ce club. Les six derniers mois à Paris ont été difficiles, je voulais retourner jouer en Espagne. Je suis très heureux, il y a une harmonie dans le vestiaire, on dirait une famille« .

Indésirable, mais un état d’esprit à souligner

Si la liste de joueurs dont le PSG souhaite (et doit) se séparer est conséquente, il faut souligner tout de même la différence d’état d’esprit entre chacun des joueurs qui composent cette liste. Le fossé existe entre les situations d’Icardi, Kurzawa, Paredes ou encore Herrera, et celles de joueurs comme Sarabia ou Rafinha. Ce dernier a conscience que le chemin semble bouché du côté de Paris, et serait prêt à déménager sous les cieux du Pays basque espagnol. En effet, après avoir disputé 21 matchs et inscrit 1 but avec le maillot de la Real Sociedad en six mois, Rafinha semble épanoui et s’être imposé, il pourrait donc y poursuivre sa carrière selon Mundo Deportivo et Sport. Ces derniers avancent même que club de la capitale pourrait récupérer près de 10 millions d’euros dans cette transaction. Si le joueur se plaît en Liga, un obstacle pourrait ralentir l’avancée du dossier : son salaire. Trop élevé pour la Real Sociedad, les émoluments entacheraient les négociations entre les deux clubs, mais le milieu de terrain de 29 ans reste la priorité du club basque. De son côté, le PSG ne se montrerait pas trop gourmand, en connaissance de la situation contractuelle de son joueur.

L’avis de la rédaction Canal Supporters

Chez Canal Supporters, nous sommes unanimes : Rafinha ne peut pas être conservé et le PSG doit rapidement lui trouver un point de chute. Le Brésilien n’a jamais vraiment trouvé sa place et son avenir ne s’inscrit plus chez les Rouge & Bleu.

L’avis des CSiens

Selon vous, le PSG doit-il vendre Rafinha à un an du terme de son contrat, souvent dans le viseur de clubs de la Liga ? Autre possibilité pour les Parisiens, conserver Rafinha jusqu’à la fin de son bail ou s’en séparer à l’amiable. Partagez votre avis dans les commentaires.

Bilan de Rafinha au PSG*

Ligue 1 : 28 matchs / 5 passes décisives / 2 cartons jaunes (1 366 minutes jouées en 2020-2021 / 220 minutes jouées en 2021-2022)

: 28 matchs / 5 passes décisives / 2 cartons jaunes (1 366 minutes jouées en 2020-2021 / 220 minutes jouées en 2021-2022) Coupe de France : 3 matchs / 1 passe décisive / 1 carton jaune (157 minutes jouées)

: 3 matchs / 1 passe décisive / 1 carton jaune (157 minutes jouées) Ligue des Champions : 8 matchs / 1 passe décisive / 1 carton jaune (123 minutes jouées)

: 8 matchs / 1 passe décisive / 1 carton jaune (123 minutes jouées) Saison 2020-2021 : 34 matchs / 7 passes décisives / 4 cartons jaunes (1 646 minutes jouées)

: 34 matchs / 7 passes décisives / 4 cartons jaunes (1 646 minutes jouées) Saison 2021-2022 : 5 matchs (prêté en Janvier 2022) (220 minutes jouées)

Bilan de son prêt à la Real Sociedad*

Liga : 17 matchs / 1 but / 3 cartons jaunes (1 058 minutes jouées)

: 17 matchs / 1 but / 3 cartons jaunes (1 058 minutes jouées) Europa League : 2 matchs (162 minutes jouées)

: 2 matchs (162 minutes jouées) Coupe du Roi : 2 matchs (44 minutes jouées)

